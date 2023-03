Livorno città compie 417 anni. Tutte le iniziative in programma

Sfilate in costumi dell'epoca, sbandieratori, santa messa, danze, musica e una partita di scacchi viventi. Domenica 19 marzo tanti eventi gratuiti per festeggiare il compleanno

di Giulia Bellaveglia

Il 19 marzo 1606 Livorno venne elevata al rango di città. Come? Attraverso il conferimento del “Capperuccio” a Bernardetto Borromei, primo gonfaloniere togato. A celebrare i 417 anni dallo storico avvenimento, una serie di eventi in programma per domenica 19 marzo e ad ingresso libero, promossi dall’Associazione La Livornina in collaborazione con Comune di Livorno, Regione Toscana, Diocesi, Aper Labronicus e Livorno Scacchi. “Ogni anno – spiega il presidente dell’Associazione La Livornina Andrea Pannocchia – ci poniamo l’obiettivo di celebrare questo compleanno, una data importante per Livorno. Quest’anno lo abbiamo pensato in modo un po’ diverso, faremo sia la tradizionale processione in via Grande con la cerimonia del Capperuccio in duomo, a cura della Diocesi, ma faremo anche una partita di scacchi viventi con veri e propri combattimenti tra le pedine, basata su una sfida realmente avvenuta”.

Questo il programma completo delle iniziative ad ingresso gratuito: alle 9.30 partenza del corteo dalla Fortezza Nuova con sfilata lungo via Della Madonna e via Grande a cui seguirà lo spettacolo degli sbandieratori in piazza Grande (ore 10) e la santa messa in duomo officiata dal vescovo monsignor Simone Giusti alle 10.30. Nel pomeriggio, sempre in Fortezza Nuova, danze storiche alle 14.30, spettacolo di musicisti e sbandieratori alle 15 e partita di scacchi viventi alle 15.30.

In conferenza stampa, l’assessore alla cultura Simone Lenzi, racconta un aneddoto particolare. “A proposito di queste celebrazioni – dice – che sono sostenute e patrocinate da questa amministrazione, mi corre l’obbligo di ricordare che hanno acceso una vivace polemica in Consiglio comunale, perché da alcuni consiglieri dell’opposizione, si riteneva molto controversa la figura di Borromei. È evidente a tutti, come ciò che si celebri non sia la figura, ma la città. Qualunque sia il valore umano di questa persona, non è tematico rispetto a ciò che viene festeggiato”.

