Livorno città d’acqua, una mostra di beneficenza con asta a favore dell’Airc

Promotori dell'iniziativa (in foto da sinistra verso destra) Giulia Vanni, Responsabile HR & Eventi dell'Agenzia di via Cairoli, Mauro Martelli, testimonial AIRC, Valeria Puddu, agente generale dell'agenzia assicurativa che ospita la mostra, Marino Veronesi presidente dell'Associazione Cambiamenti Livorno e Gabriele Maria Cuculo, esperto fotografico che parteciperà alla serata del 27 giugno

Nuova esposizione delle 30 fotografie finaliste del concorso “Livorno città d’acqua. Il porto e le sue diverse declinazioni”, iniziativa promossa dall’Associazione Culturale Cambiamenti Livorno il mese scorso. Gli scatti che ritraggono gli scorci più suggestivi della nostra città diventano ora un vero e proprio simbolo della ricerca contro il cancro. L’Agenzia Generali Livorno via Cairoli e l’Associazione culturale Cambiamenti hanno infatti deciso di organizzare un’asta di beneficenza dedicata ad AIRC. Promotori dell’iniziativa (in foto da sinistra verso destra) Giulia Vanni, Responsabile HR & Eventi dell’Agenzia di via Cairoli, Mauro Martelli, testimonial AIRC, Valeria Puddu, agente generale dell’agenzia assicurativa che ospita la mostra, Marino Veronesi presidente dell’Associazione Cambiamenti Livorno e Gabriele Maria Cuculo, esperto fotografico che parteciperà alla serata del 27 giugno.

Ospiti di questo appuntamento rivolto a tutta la cittadinanza anche autorità cittadine, Confcommercio Livorno e per Generali Italia il Manager di Zona Raffaele Aurilio. L’asta si terrà il 27 giugno alle ore 18:30 nei locali della sede di Via Cairoli, 21; l’offerta minima per ogni singola foto è di € 50 e tutto l’incasso sarà devoluto all’AIRC. La partecipazione è gratuita e la prenotazione obbligatoria. Possibilità di registrarsi all’evento presso i locali dell’Agenzia in Via Cairoli contattando il numero 342 664 6638.

