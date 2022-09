Livorno, città del grano. Visita guidata alla Fortezza Vecchia e al Silos

Un nuovo tour alla scoperta della storia del commercio del grano e della sua conservazione dalla Livorno delle Nazioni ai giorni nostri

Sarà un viaggio alla scoperta delle antiche buche del grano della 𝗰𝗶𝗻𝗾𝘂𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀𝗰𝗮 𝗙𝗼𝗿𝘁𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗩𝗲𝗰𝗰𝗵𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗟𝗶𝘃𝗼𝗿𝗻𝗼, antico fortilizio mediceo, fino allo 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗦𝗶𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗶 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗶, che da circa un secolo di vita troneggia sul profilo del porto.

Scoprirete storie, aneddoti e curiosità su queste straordinarie strutture, e su più di cinquecento anni del modo di conservare il grano nella nostra città.

Giunti nel Silos troverete degli 𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗴𝗶 𝗽𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗳𝗿𝗶𝘁𝘁𝗮 del 𝗣𝗮𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗖𝗵𝗶𝗲𝘀𝗮 accompagnati da un bicchiere di vino frizzantino.

Lo stesso Valerio Chiesa vi illustrerà la storia e le particolarità dei vari tipi di farine.

Potrete poi 𝘀𝗮𝗹𝗶𝗿𝗲 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗽𝗮𝗻𝗼𝗿𝗮𝗺𝗶𝗰𝗮 (tre rampe di scale) per poter godere del 𝗽𝗮𝗻𝗼𝗿𝗮𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗲𝗼

𝗢𝗥𝗔𝗥𝗜𝗢: Inizio 21.00 – fine 23.00

APPUNTAMENTO 15 minuti prima dell’orario di inizio

𝗖𝗼𝘀𝘁𝗼:

17 euro adulti

10 euro i bimbi sotto i 12 anni

(compresi di assaggi e bicchiere di vino, o a scelta acqua)

𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗚𝗜: vari tipi di pasta fritta e un bicchiere di vino frizzantino

𝗣𝗥𝗘𝗡𝗢𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗢𝗕𝗕𝗟𝗜𝗚𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔:Tramite MESSAGGIO WHATSAPP al 3490057410 (no messaggi vocali).

Il messaggio deve contenere [un NOME (di riferimento per il gruppo) + NUMERO PARTECIPANTI]

LA PRENOTAZIONE SARA’ RITENUTA VALIDA SOLO A NOSTRO MESSAGGIO POSITIVO DI RISPOSTA.

(Telefonare allo stesso numero per ulteriori info o per prenotare per chi non ha Whatsapp)

𝗔𝗽𝗽𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼:

Al cancello del Varco Fortezza (piazzale dei Marmi)

