Livorno da Gustare, tour itinerante a bordo dell’autobus rosso

Iniziativa inserita nel programma regionale di promozione del territorio regionale Vetrina Toscana. Appuntamento venerdì 15 settembre alle ore 17.45 in Piazza del Municipio. INFO: 348.7382094

Un tour guidato alla scoperta della storia gastronomica di una Livorno insolita che verrà effettuato con il “bus rosso” del City Sightseeing e che consentirà di raggiungere angoli meno conosciuti e ai margini del cuore della città, ma proprio per questo affascinanti nel loro essere inconsueti. Durante il tour una tappa presso il laboratorio artigiano di Cioccolato Giovannini dove il palato sarà allietato da una degustazione di gelato frutto dell’attenta selezione di materie prime e della creatività del titolare. Al termine del tour saremo accolti nella caratteristica piazza Cavallotti, che ha visto nascere il maestro Pietro Mascagni e che è allora come adesso il cuore pulsante del commercio della città: qui botteghe e negozi di vicinato mantengono vive le tradizioni culinarie e offrono una selezione di prodotti di qualità toscani. Saranno proprio loro a guidarci in una degustazione all’insegna di un mix tra nuovo e antico, tra popolare ed eccellenza: dal formaggio di Bacci Formaggi al miele biologico di Regina di Noce, dalla salsiccia artigianale della Norcineria Battaglia all’Amaro Artista. A bordo del bus – a narrarci tra aneddoti, storia ed arte – alcune delle vicende della “bella Livorno” le guide turistiche della Galleria Uovo alla Pop. Come ogni anno da oltre un decennio Confesercenti cura la predisposizione del programma provinciale del progetto regionale denominato Vetrina Toscana, grazie ad un contributo congiunto di Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e, appunto di Regione Toscana. Anche il 2023 vede tornare protagonista di Vetrina Toscana – proprio grazie al sistema Confesercenti – “Appunti di Viaggio. Racconti di Toscana tra cultura e cibo”, un ampio ventaglio di iniziative che coinvolgono i territori delle province di Siena, Arezzo, Prato, Pistoia (per tutte le info https://appuntidiviaggiotoscana.it/) e quella di Livorno, dove la prima tappa ha visto protagonista Sassetta con una cena nelle vie del piccolo borgo la notte del solstizio d’estate, e che vede invece la città capoluogo ospitare il prossimo evento in programma. Con il patrocinio del Comune è infatti previsto, dopo il sold out dell’edizione dello scorso anno, una nuova edizione del tour a bordo del Bus Rosso:

Costo per la partecipazione: 12€ adulto e 5€ per ragazzi dai 6 ai 12 anni (sotto i sei la partecipazione è gratuita) inclusi bus rosso e degustazioni

Prenotazione: obbligatoria

Luogo e orario: incontro dei partecipanti alle ore 17.45 in Piazza del Municipio sotto la pensilina dei bus lato via Cogorano

Difficoltà: nessuna

Durata: 2h comprese le degustazioni

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Segreteria Coop. Itinera: 348.7382094

A questo link è possibile vedere il video promozionale dell’evento: https://www.facebook.com/reel/854804999325675

