Livorno Donna. Tumore al seno: i medici rispondono

Un ciclo di incontri intitolato “Tumore al seno: i medici rispondono”. È questo quanto ha organizzato Livorno Donna Onlus mettendo in piedi tre date e rivolgendosi a tutta la cittadinanza interessata. Il primo incontro è in programma il 15 aprile dalle 10 alle 12. Il secondo appuntamento è previsto per il 2 maggio con orario 17-19 e il terzo è calendarizzato il 13 maggio in orario 10-12.

Gli incontri con questo tema proseguiranno poi a ottobre e a novembre. La sede dove si svolgeranno è la Sala “A. Simonini” della Circoscrizione 2, scali Finocchietti 4.

