Livorno e i livornesi, sabato la premiazione del concorso

L’appuntamento per tutti gli appassionati di arte è per sabato 4 febbraio, alle 17 da Tanacchi d’Arte e di Mare in Corso Amedeo 41

Sarà una sorpresa anche per i partecipanti al concorso, che scopriranno i primi tre classificati della II edizione di “Livorno e i Livornesi”, organizzato da Tanacchi d’Arte e di Mare (www.tanacchi.it), solo al momento della premiazione. L’appuntamento per tutti gli appassionati di arte è per sabato 4 febbraio, alle 17 da Tanacchi d’Arte e di Mare in Corso Amedeo 41. In attesa di conoscere i tre artisti scelti dalla giuria formata da Margherita Dalle Vacche, Fabio Leonardi e Andrea Pucci, possiamo svelare i premi che saranno assegnati durante la cerimonia conclusiva. Al primo classificato sarà consegnato un buono acquisto di 200 euro da spendere nel negozio Shuberth Belle Arti, offerto da Tanacchi; il secondo verrà premiato con una confezione di colori acrilici, una di pennelli e un grembiule da pittore offerto da Shuberth, ed infine, al terzo sarà assegnato un buono da 50 euro offerto da La città del Sole valido per acquisti nel loro negozio. I primi tre quadri selezionati resteranno esposti per due settimane da Tanacchi d’Arte e di Mare, dove potranno essere ammirati da tutti i visitatori. Vi aspettiamo!

Condividi: