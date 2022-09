Livorno e il mare: scienziate in bicicletta

L’Acquario di Livorno aderisce all’iniziativa “Livorno e il mare: scienziate in bicicletta” organizzata nel pomeriggio di venerdì 23 settembre a Livorno.

Le ricercatrici e i ricercatori di ISPRA e CNR-IBE, in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna, il CIBM, il Consorzio LaMMA, la Capitaneria di Porto, l’AMP della Meloria, la Lega Navale sez. Livorno, l’Acquario di Livorno, il Centro Surf 3 Ponti Livorno e la FIAB Livorno, Aplysia Ricerche Applicate, con il patrocinio del Comune di Livorno, hanno organizzato per chi vorrà partecipare una pedalata alla scoperta della ricerca scientifica dedicata al MARE nella città di Livorno.

L’appuntamento per chi vorrà partecipare è per venerdì 23 Settembre alle 16 presso la Dogana d’Acqua in via del Cedro, a Livorno. L’arrivo, dopo un percorso di circa 7km misto su strada e ciclabile, è previsto alla Spiaggia dei 3 Ponti. https://goo.gl/maps/tMXfSZjpgd8AjVPx5

Durante l’itinerario si toccheranno tutti i luoghi della città che si occupano di Scienze del Mare, si inizierà alla Dogana d’Acqua poi, lungo le vie d’acqua dei «fossi», passeremo dalla sede Comunale e dallo Scoglio della Regina. L’itinerario proseguirà sul lungomare, con sosta all’Acquario di Livorno e, attraversando la Terrazza Mascagni si concluderà alla spiaggia dei Tre Ponti che rappresenta il luogo ludico di Livorno per eccellenza, dove il mare viene fruito sia dal punto di vista sportivo che di relax durante tutto l’anno. Ad ogni tappa saranno presentati gli studi e le ricerche scientifiche condotte dalle ricercatrici e dai ricercatori e che riguardano l’ambiente marino-costiero. In particolare i partner del progetto NET Scienza Insieme anticiperanno gli eventi in programma previsti il 30 settembre durante la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici. Durante la pedalata saremo accompagnati dalle barche della Lega Navale che veleggeranno lungo la costa.

L’iniziativa rientra nell’ambito della Notte Europea dei Ricercatori e Ricercatrici 2022, promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. L’Acquario di Livorno, che ha ottenuto il riconoscimento di “Istituto Scientifico” ed è Centro Recupero e Riabilitazione Tartarughe Marine oltre che Punto Informativo dell’Osservatorio Toscano della Biodiversità, aderisce a questa importante iniziativa confermando il suo forte impegno nell’attività scientifica e di ricerca, oltre che di educazione e sensibilizzazione alla sconoscenza ed al rispetto dell’ambiente, in particolare quello marino.

Sarà ospite dell’iniziativa Domenico D’Alelio ricercatore della Stazione Zoologica Anton Dohrn, “cicloscienziato“.

A richiesta, coloro che vorranno seguire dal mare l’evento, potranno essere ospitati sulle barche della LNI Livorno previa prenotazione da inoltrare: [email protected] , sino ad esaurimento posti.

Per info: [email protected] tel. 055 5226013 – [email protected]

Lega Navale: [email protected]

Sito Scienzainsieme

ISPRA: Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2022

