Livorno è la mia città, torna la festa di beneficenza di Appartenenza Labronica

Edizione 2025, foto tratta dalla pagina Fb Appartenenza Labronica

Dopo il successo della scorsa edizione, gli organizzatori hanno deciso di fare ancora di più: quest’anno la festa si allunga e diventa una tre giorni. Appuntamento l’11, 12 e 13 settembre al parco di via Torino

“Stiamo tornando… siete pronti?”. È con questo messaggio che Appartenenza Labronica annuncia la nuova edizione di “Livorno è la mia città“, la festa di beneficenza ad ingresso gratuito che anche quest’anno torna a riunire livornesi e non solo nel segno della solidarietà, dell’intrattenimento e dell’amore per la città. Dopo il successo della scorsa edizione, che aveva regalato due giornate di festa, gli organizzatori hanno deciso di fare ancora di più: quest’anno l’appuntamento si allunga e diventa una tre giorni. L’evento è in programma venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre al Parco di via Torino. Sarà un lungo weekend tutto da vivere, con un programma pensato per coinvolgere adulti e bambini e capace di mettere insieme diverse anime della città. Ci saranno musica, spettacoli, cabaret e talk show, ma anche sport, associazionismo, attività per bambini, artigianato e street food. Non mancheranno inoltre la tombola livornese e tante altre iniziative dedicate a Livorno, alla sua identità e alle realtà che ogni giorno animano il territorio. Al centro della manifestazione resta naturalmente la beneficenza, elemento che dà un significato particolare a tre giornate pensate per stare insieme e divertirsi facendo, allo stesso tempo, del bene.

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