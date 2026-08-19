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Livorno è la mia città, torna la festa di beneficenza di Appartenenza Labronica

Mercoledì 19 Agosto 2026 — 19:38

Edizione 2025, foto tratta dalla pagina Fb Appartenenza Labronica

Dopo il successo della scorsa edizione, gli organizzatori hanno deciso di fare ancora di più: quest’anno la festa si allunga e diventa una tre giorni. Appuntamento l’11, 12 e 13 settembre al parco di via Torino

“Stiamo tornando… siete pronti?”. È con questo messaggio che Appartenenza Labronica annuncia la nuova edizione di “Livorno è la mia città“, la festa di beneficenza ad ingresso gratuito che anche quest’anno torna a riunire livornesi e non solo nel segno della solidarietà, dell’intrattenimento e dell’amore per la città. Dopo il successo della scorsa edizione, che aveva regalato due giornate di festa, gli organizzatori hanno deciso di fare ancora di più: quest’anno l’appuntamento si allunga e diventa una tre giorni. L’evento è in programma venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre al Parco di via Torino. Sarà un lungo weekend tutto da vivere, con un programma pensato per coinvolgere adulti e bambini e capace di mettere insieme diverse anime della città. Ci saranno musica, spettacoli, cabaret e talk show, ma anche sport, associazionismo, attività per bambini, artigianato e street food. Non mancheranno inoltre la tombola livornese e tante altre iniziative dedicate a Livorno, alla sua identità e alle realtà che ogni giorno animano il territorio. Al centro della manifestazione resta naturalmente la beneficenza, elemento che dà un significato particolare a tre giornate pensate per stare insieme e divertirsi facendo, allo stesso tempo, del bene.

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