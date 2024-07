Livorno Games & Comics. In Fortezza Nuova il festival della cultura nerd e del fantasy

Appuntamento dal 30 agosto al 1° settembre. Stand espositivi, aree gioco, tanta musica e gare cosplay animeranno gli spazi all’aperto del monumento storico nel cuore della città, catapultando i partecipanti in un universo incantato dove vivere un’esperienza emozionante

Il pianeta dei comics, la passione travolgente per i videogiochi e il mito dell’immaginario pop arrivano a Livorno per un grande evento. Dal 30 agosto al primo settembre, alla Fortezza Nuova, si svolgerà Livorno Games & Comics: il festival della cultura nerd e del mondo fantasy.

Stand espositivi, aree gioco, tanta musica e gare cosplay animeranno gli spazi all’aperto del monumento storico nel cuore della città, catapultando i partecipanti in un universo incantato dove vivere un’esperienza emozionante. Diversi e coinvolgenti saranno gli approfondimenti tematici della rassegna. Un’area, infatti, sarà interamente dedicata a colossal come Il Signore degli anelli e Il Trono di spade, un’altra ai supereroi e alle loro imprese, una ai cartoni animati e agli anime ambientati tra le leggende dei pirati, una bricks con opere realizzate in mattoncini Lego. Non mancheranno, inoltre, una zona dove ripercorrere la storia dei videogiochi – dalle prime console ai cabinati anni ‘80 fino ai dispositivi di ultima generazione – e un grande allestimento kids per il divertimento delle famiglie.

A supporto dell’evento, farà tappa l’edizione 2024 del Festival Mar, pronta a trasportare il pubblico in un viaggio nel tempo fino agli anni ’80 e ’90. Il ricordo struggente delle estati spensierate sarà celebrato dall’intrattenimento musicale ad hoc e da un villaggio anni ‘90 con in mostra collezioni di vinili e di cimeli tipici di quel periodo.

Per informazioni: [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©