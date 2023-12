“Livorno in.attesa”, il progetto di Fondazione Laviosa

Pirandello al mare di Castiglioncello, i coniugi Shelley in via del Fagiano, Caproni, Frida Misul e tanti altri nomi di personaggi famosi che hanno abitato a Livorno o gravitato per le vie della città. Livorno in.attesa è un progetto di Fondazione Laviosa, rivolto alla creatività degli utenti inseriti nel percorso di riabilitazione dalle dipendenze del Centro diurno Cooperativa San Benedetto a Livorno. Gli utenti si formeranno con il professore di lettere, Tiziano Arrigoni e la professoressa Lo Giacco Giovanna, sulle biografie ed opere di tanti personaggi, che forse non tutti sanno, hanno trascorso alcune loro avventure o vite nella nostra città. Con la grafica e creativa Francesca Giari, rielaboreranno artisticamente le informazioni, reinterpretando i personaggi insigni con vesti grafiche. La seconda parte del progetto sarà finalizzata alla costruzione di un prodotto: una mini guida di itinerari turistici letterari e artistici di Livorno in.attesa. In attesa di essere scoperta, ma anche inattesa, nel senso di inaspettata. Con questo progetto di promozione sociale, la Fondazione desidera avere sguardi diversi sulla città di Livorno, filtrati dalla sensibilità degli utenti del Centro Diurno e si propone di restituire al territorio e alla cittadinanza un prodotto turistico fruibile non solo da chi non è della nostra città, ma anche di chi intende continuamente scoprirla nelle sue innumerevoli facce. Il progetto è co-finanziato da Fondazione Livorno.

