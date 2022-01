Livorno in un click per il Ca’ Moro. Mostra prorogata fino al 30 gennaio

Online, sul sito del Porto Mediceo, è disponibile anche la mostra virtuale e anche lì è possibile acquistare la propria immagine preferita

Mediagallery

Rimarrà allestita fino a domenica 30 gennaio al Museo dei Bottini dell’Olio la mostra fotografica Livorno in un click.

In esposizione una selezione delle 300 immagini che hanno partecipato al concorso on line organizzato dal Lions Club Livorno Porto Mediceo e dal club satellite Meloria per raccogliere fondi da destinare ai progetti futuri dei ragazzi del Ca’ Moro, dopo che il loro peschereccio-ristorante è affondato. La raccolta fondi prosegue con la vendita delle foto che possono essere riprodotte in qualsiasi formato. Online, sul sito del Porto Mediceo, è disponibile anche la mostra virtuale e anche lì è possibile acquistare la propria immagine preferita: https://www.lionslivornoportomediceo.it/2022/01/20/foto-esposte-alla-mostra-livorno-in-un-click/