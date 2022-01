“Livorno in un Click” via alla mostra fotografica in favore del Ca’ Moro

Sarà inaugurata sabato 15 gennaio alle 17 la mostra fotografica “Livorno in un Click” organizzata da Lions Club Livorno Porto Mediceo e Lions Club Satellite Livorno Meloria, nei locali della Biblioteca Labronica sede dei Bottini dell’Olio

Mediagallery

Sarà inaugurata sabato 15 gennaio alle 17 la mostra fotografica “Livorno in un Click” organizzata da Lions Club Livorno Porto Mediceo e Lions Club Satellite Livorno Meloria, nei locali della Biblioteca Labronica sede dei Bottini dell’Olio. La mostra ospiterà cinquanta stampe delle fotografie selezionate a seguito del concorso fotografico “Livorno in un click” che prevedeva la partecipazione degli iscritti a due categorie: “Lo sguardo verso il mare” e “Lo sguardo verso la città”. Le stampe in esposizione saranno messe in vendita alla fine della mostra e il ricavato sarà raccolto da Lions Club Porto Mediceo a favore del Parco del Mulino per la ripresa dell’attività del “Ca’Moro”. Si ricorda che in ottemperanza al decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, dal 10 gennaio 2022 l’accesso alla mostra sarà consentito esclusivamente ai visitatori muniti di Green Pass rafforzato unitamente a un documento di identità in corso di validità.