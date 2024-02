“Livorno: la Toscana che non ti aspetti”, la nostra città alla Borsa Internazionale del Turismo

Presentate alla BIT di Milano le 40 proposte turistiche per il rilancio del turismo nell'Ambito livornese (Livorno-Capraia-Collesalvetti). Presenti il sindaco Salvetti, l’assessore Garufo, il responsabile eventi per la Fondazione Lem Tramonti, il destination manager Ejarque autore del piano di sviluppo dell’ambito Livorno e Alice Bollani in rappresentanza del comune di Capraia Isola. Parole di grande apprezzamento sono arrivate del presidente della Regione Toscana che ha sottolineto il lavoro svolto dall’attuale amministrazione e dalla Fondazione Lem per rilanciare il turismo nell’area

Una destinazione autentica e originale, distante dall’immaginario collettivo della Toscana del Grand tour perché caratterizzata da un’identità forte e distintiva che si rispecchia nel carattere accogliente dei suoi abitanti, nella sua tipica cucina, nella bellezza della sua natura e nelle particolarità storico-culturali e architettoniche che la definiscono. Il 5 febbraio, nello spazio messo a disposizione da Toscana Promozione Turistica all’interno dello stand della Toscana alla BIT 2024, sono stati presentati i 40 prodotti turistici recentemente realizzati ex-novo per la destinazione che raccoglie, oltre al comune capoluogo, anche quelli di Capraia Isola e Collesalvetti. Erano presenti a Milano il sindaco Luca Salvetti, l’assessore al turismo e commercio Rocco Garufo, Adriano Tramonti della DMO Fondazione Lem, il destination manager Josep Ejarque, autore del piano di sviluppo dell’ambito Livorno e Alice Bollani in rappresentanza del comune di Capraia Isola. Parole di grande apprezzamento sono arrivate del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che si è voluto trattenere per la presentazione dell’Ambito Livorno sottolineando il lavoro svolto dall’attuale amministrazione e dalla Fondazione Lem per rilanciare il turismo nell’area. Presenti nella foto di gruppo anche l’assessore all’economia e turismo della Regione Toscana Leonardo Marras e il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi.

A partire dalla definizione di una precisa strategia turistica, per la prima volta questa si concretizza nella realizzazione di prodotti che saranno presentati sul nuovo portale del turismo d’ambito www.visit-livorno.it, il cui lancio è previsto il prossimo 23 febbraio. In questo modo, dopo aver rilanciato l’immagine di Livorno attraverso la costellazione di eventi che caratterizzano i sei mesi da aprile a settembre, la Fondazione LEM – il soggetto di riferimento per la valorizzazione d’Ambito – ha organizzato un’offerta rivolta ai visitatori in cerca di esperienze all’interno di un territorio originale e variegato. Si tratta di quaranta proposte raccolte da Fondazione LEM attraverso un percorso di relazione e coinvolgimento dei soggetti privati della filiera turistica allargata intorno alla strategia di valorizzazione della destinazione definita nel piano turistico elaborato dal destination manager. Gli operatori di Livorno, Capraia e Collesalvetti che hanno deciso di aderire alla presentazione di prodotti già in questa prima fase di lancio, sono stati accompagnati in un processo di definizione o adeguamento dell’esperienza proposta. La presentazione risulta uniforme in termini di slogan (“Livorno, la Toscana che non ti aspetti”), descrizioni e immagini, anche con il fine di rendere immediatamente riconoscibile la provenienza della proposta.

Condividi:

Riproduzione riservata ©