Livorno Librexpo, a Porta a Mare torna la fiera del libro e dell’editoria

Dal 3 al 5 maggio 35 editori con i relativi stand e numerose presentazioni di libri saranno presenti alle Officine Storiche e alla terrazza dell’Orologio. Cremonini di Igd: "Non poteva esistere posto migliore per ospitare questa bella iniziativa giunta alla terza edizione". Ingresso gratuito

di Giulia Bellaveglia

Livorno Librexpo, fiera del libro e dell’editoria ad ingresso libero, torna per la sua terza edizione (clicca qui per leggere il dettaglio delle presentazioni e delle case editrici). La manifestazione, organizzata dall’associazione Etruria Eventi e dalla testata giornalistica 57100livorno.it, con il supporto del consorzio di Porta a Mare e del Teatro Vertigo, animerà gli spazi di Porta a Mare, per il secondo anno consecutivo, e quelli delle nuove Officine Storiche.

Dal 3 al 5 maggio saranno presenti ben 35 editori con i relativi stand e numerose presentazioni di libri in due location: sul palco delle Officine Storiche e alla Terrazza dell’Orologio. “Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto – commenta Sergio Consani, ideatore e organizzatore – e dei contatti presi con tantissimi esperti del settore. Un aumento nel numero degli editori, dai 21 del 2023, che testimonia come siamo riusciti a fare un grande salto di qualità, per niente facile in un solo anno e a maggior ragione se si considera che si tratta di una manifestazione relativamente nuova. A Livorno mancava una fiera dell’editoria, sono felice che si stia sviluppando per il meglio e spero che i livornesi rispondano bene”. Una tre giorni (dalle 9 alle 20, ad eccezione del primo giorno dalle 11 alle 20) in cui gli amanti dei libri avranno l’opportunità di passeggiare vicino al mare e approfondire le tante case editrici presenti. Un aspetto che offrirà anche la possibilità per i non livornesi di conoscere meglio la città, con l’arrivo di autori e turisti da numerose zone alla scoperta di luoghi suggestivi. “Non poteva esistere posto migliore per ospitare questa bella iniziativa – aggiunge il responsabile marketing Igd Fabrizio Cremonini – Porta a Mare è la location ideale, perché è uno spazio in cui la cultura è primaria e la presenza di eventi come questo lo dimostra. Siamo consapevoli dell’importante ruolo che svolgiamo sia come punto di aggregazione che come punto di riferimento di Livorno e non solo”. Livorno Librexpo è patrocinato da Comune di Livorno, Provincia di Livorno e Regione Toscana.

