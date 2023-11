Livorno Photo Meeting, al via la seconda edizione

Foto di Giulia Bellaveglia

L’evento si terrà da venerdì 17 a domenica 19 novembre nei locali di Thisintegra. Nella tre giorni, in programma mostre fotografiche, presentazioni di libri, dibattiti. Prevista anche una uscita fotografica per la città la mattina di sabato 18 novembre insieme al Collettivo 21. Iscrizione gratuita scrivendo a [email protected]

Seconda edizione per Livorno Photo Meeting, festival internazionale di fotografia di strada e non solo, in programma dal 17 al 19 novembre nei locali di Thisintegra (via Monsignor Filippo Ganucci). L’evento, organizzato dal Livorno Photo Meeting, con il patrocinio del Comune di Livorno, è stato presentato a Palazzo Comunale dall’assessore alla Cultura Simone Lenzi, da Roberto Bartolini di Livorno Photo Meeting e da Stefano Bianchi di Crowbooks.

Nella tre giorni, in programma mostre fotografiche, presentazioni di libri, dibattiti. Prevista anche una uscita fotografica per la città la mattina di sabato 18 novembre insieme al Collettivo 21. Iscrizione gratuita scrivendo a [email protected].

L’evento, che mira a fare di Livorno un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per la fotografia di strada e non solo, ha riscosso un notevole richiamo: sono previste in città persone in arrivo da Belgio, Germania, Perù e numerosi altri Stati.

Mentre per la prima edizione, svoltasi nel corso di Effetto Venezia 2022, gli organizzatori avevano organizzato una mostra fotografica esponendo scatti di fotografi di livello internazionale da loro individuati, per questa seconda edizione è stato lanciato un contest internazionale chiusosi lo scorso settembre che ha avuto una grande eco: sono infatti arrivate da 20-25 Paesi diversi, un migliaio di fotografie. Di queste, 30 saranno esposte da venerdì a Thisintegra mentre sabato 18 novembre saranno annunciati i vincitori.

Sempre per sabato in agenda, alle ore 18.30, la presentazione del libro “Antologia de fotografia de calle Mexicana” in collegamento dal Messico, appuntamento che sarà preceduto alle ore 17 dalla presentazione del libro di Valeria Sacchetti “Journey to the Lowlands”.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.

Di seguito il programma completo

venerdì 17 novembre

Inaugurazione mostre, presentazione evento e brindisi di benvenuto

sabato 18 novembre



– 10: Photowalk con Collettivo 21

– 11.45 Meet sulla street italiana con Laura Pierangeli e Alessandro De Luigi

– 15.30 Meet su editoria fotografica

Libri e Fanzine con le case editrici Crowdbooks e Fanzilla-Monkeyphoto

– 17 .00 Meet presentazione libro fotografico “Journey tò the Lowlands tra la vie Emilia e il West” di Valeria Sacchetti

– 18.30 Meet Presentazione libro “Antologia de fotografia de calle Mexicana” in collegamento dal Messico con Sandra Hernandez

– 19.00 annuncio vincitori e premiazione

– 20: Chiusura mostra

domenica 19 novembre

– 10-11 Meet Ornella Mazzola con il lavoro fotografico “Dentro Palermo”

– 1.30 Meet Faralli Massimiliano e Diego Bardone “Fotografare la Fashion Week”- A seguire presentazione del libro di Faralli “Fashion Week Fashion Trip”

13.00 -Chiusura evento

Condividi: