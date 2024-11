(1) Allegati (1) Programma Livorno Photo Meeting

Livorno Photo Meeting, via alla terza edizione

Da venerdì 15 a domenica 17 novembre mostre fotografiche, presentazioni di libri e dibattiti ad ingresso gratuito. Il presidente Roberto Bartolini: "Costruire un evento che a Livorno mancava, basato su un qualcosa che spazi al di fuori della città". Per informazioni [email protected]

di Giulia Bellaveglia

Presentata la terza edizione di Livorno Photo Meeting, il meeting internazionale di fotografia di strada e non solo, in programma da venerdì 15 a domenica 17 novembre nei locali di Thisintegra in via Filippo Ganucci, 3. Una tra giorni all’insegna di mostre fotografiche, presentazioni di libri, dibattiti e numerose altre occasioni di confronto (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per leggere il programma completo).

“Una manifestazione importante – afferma il sindaco Luca Salvetti – capace di coinvolgere realtà cittadine e non, con una proposta fotografica di livello altissimo. Al terzo anno ciò che si nota è sicuramente un salto di qualità, soprattutto nell’ambizione di far diventare Livorno un punto di riferimento sia per quanto riguarda l’Italia, che l’estero. Siamo felicissimi di ospitare questo appuntamento, visto che nell’ultimo decennio, abbiamo notato quanto il tema della fotografia sia radicato in questa città. L’iniziativa calza quindi a pennello con il percorso e la volontà culturale e artistica del luogo”.

Tra gli appuntamenti anche un’uscita fotografica, sabato 16 novembre alle ore 10.30, in compagnia di due fotografi d’eccezione: il romano Fabrizio Azzellini e la portoghese Valeria Cunha. Trenta invece le foto finaliste esposte, selezionate tra circa mille arrivi da ben 25 Paesi, insieme al lavoro vincitore del premio Umane Tracce e ai tre vincitori del contest internazionale promosso da Street Macadam.

“Questa volta – aggiunge il presidente di Livorno Photo Meeting Roberto Bartolini – al contest internazionale se ne aggiungono alcuni su lavori fotografici a progetto, con adesioni da tutto il mondo: Francia, Belgio, Germania, ma anche Lituania, Portogallo e persino dall’India. La nostra idea è infatti quella di crescere ogni anno sempre di più e di costruire un evento che a Livorno mancava, basato su un qualcosa che spazi al di fuori della città e che raccolga persone dall’Italia e dall’estero. Rispetto alla prima edizione siamo già a buon punto, ma ci auguriamo di riuscire a fare sempre meglio”.

Tutti gli eventi, ad eccezione del workshop, sono gratuiti. Per informazioni [email protected].

