(1) Allegati (1) IL CALENDARIO DELLE ESIBIZIONI

Livorno Piano Competition, al via l’8ª edizione

Dal 25 al 29 settembre si terrà l’ottava edizione di Livorno Piano Competition, concorso pianistico internazionale, organizzata dall'associazione Livornoclassica

di Francesca Mazzanti

Dal 25 al 29 settembre si terrà l’ottava edizione di Livorno Piano Competition, concorso pianistico internazionale, organizzata dall’associazione Livornoclassica (clicca sulla clip bianca sopra al titolo per consultare il calendario delle esibizioni in programma).

“Questo, per Livorno, è un evento importante e ormai consolidato nella tradizione della città, soprattutto per il suo respiro internazionale – ha detto l’assessore alla Cultura Simone Lenzi – Parteciperanno infatti 50 pianisti da oltre 20 nazioni, un’opportunità importante per far conoscere la nostra realtà fuori dai confini nazionali”.

“Questo evento rappresenta per noi un’occasione per creare una rete cittadina che accolga e faccia fiorire un progresso culturale lento ma costante – spiega il direttore artistico Carlo Palese – Il concorso rappresenta infatti un’occasione per aprire la nostra città a sguardi, culture e lingue diverse dalle quali la nostra rete locale può crescere e svilupparsi”.

Il concorso si avvale di due partner di tradizione, la Fondazione Teatro Goldoni e il Centro Pianoforti Menicagli, gode del patrocinio del Comune di Livorno, della Provincia e della Regione Toscana, della Fondazione Livorno e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentronale.

Sarà possibile ascoltare e partecipare alle esibizioni dei partecipanti gratuitamente in Goldonetta. Da non perdere domenica 29 la chiusura del concorso con il concerto di gala e a seguire la premiazione. Il concorso offre la possibilità di ascoltare buona musica e supportare eventuali nuovi talenti emergenti.

Sarà possibile seguire il concorso anche online al link www.livornopianocompetition.com in cui si posso trovare anche gli orari dettagliati di ogni performance.

Condividi:

Riproduzione riservata ©