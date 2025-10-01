Livorno Piano Competition, al via la nona edizione con i talenti da tutto il mondo

di Giacomo Niccolini

Dal 15 al 19 ottobre Livorno torna ad accendere i riflettori sulla grande musica con la nona edizione del Livorno Piano Competition, concorso pianistico internazionale che porterà in città 60 giovani talenti da oltre 20 Paesi. Le audizioni e la finale si svolgeranno nella sala Goldonetta del Teatro Goldoni, trasformata per l’occasione nella “casa del pianoforte”.

L’evento, organizzato da Livornoclassica con la direzione artistica del maestro data-end=”800″>Carlo Palese, è patrocinato dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione Toscana, dalla Fondazione Livorno e dall’Autorità di Sistema Portuale. Accanto ci sono partner storici come Menicagli Pianoforti, Fondazione Teatro Goldoni, Yamaha Music Europe, Rotary Livorno e numerose realtà cittadine. In palio, oltre a un montepremi di oltre 13mila euro, opportunità prestigiose come una tournée in Toscana e inviti a stagioni concertistiche nazionali.

Cerini: “Un appuntamento che è ormai tradizione” – Alla presentazione, il dirigente alle attività culturali del Comune Giovanni Cerini ha sottolineato come la rassegna abbia ormai superato la fase sperimentale: “Arrivare alla nona edizione significa che l’iniziativa è diventata un appuntamento stabile e riconosciuto. La scelta della Goldonetta come sede rafforza il legame con il teatro e con la tradizione culturale livornese. E quando un manifesto presenta tanti loghi, significa che dietro c’è una rete di collaborazioni: questo è il vero senso della compartecipazione culturale”.

Barsotti: “Un’occasione di incontro per i giovani” – L’avvocato Luciano Barsotti, presidente della Fondazione Livorno, ha ricordato il valore del concorso come strumento di crescita: “Sostenere i giovani è la ragione principale del nostro impegno. Ogni anno Livorno accoglie ragazzi e ragazze provenienti da tutto il mondo, portatori di un linguaggio universale come la musica. E il Premio Enrico Galletta ci richiama alla memoria di un uomo che ha dato tanto alla cultura musicale cittadina, precursore di stagioni che oggi vivono ancora”.

Palese: “Musica come linguaggio di pace” – Il direttore artistico Carlo Palese ha messo l’accento sulla forza inclusiva dell’evento: “Abbiamo visto negli anni musicisti russi e ucraini sedere fianco a fianco al pianoforte: la musica non conosce muri, ma costruisce ponti. Il concorso è anche occasione formativa: i ragazzi coinvolti nei PCTO imparano a gestire interviste, social, fundraising, sviluppando un ascolto critico. Inoltre, la Young Jury, composta da studenti di licei e conservatori, assegnerà un premio speciale. Quest’anno siamo entrati a far parte della rete internazionale della Halger Dijk Foundation, ulteriore riconoscimento della qualità raggiunta”.

Programma e giuria internazionale – Le prove eliminatorie si terranno il 15 e 16 ottobre (ore 10-13 e 15-19), le semifinali tra il 17 e il 18, mentre domenica 19 sarà il giorno delle finali (ore 10.30-13 e 15-16.30) e del concerto di gala con premiazione (ore 21).

La giuria internazionale sarà composta da Sven Birch (Danimarca), Josu De Solaun (Spagna), Anna Malikova (Russia-Austria), oltre agli italiani Carlo Palese e Roberto Pegoraro.

Tutte le esibizioni sono a ingresso libero e gratuito. Solo per il concerto conclusivo del 19 ottobre è consigliata la prenotazione via mail ([email protected]).

La manifestazione sarà trasmessa anche in streaming grazie a 2R Produzioni Multimediali, con la possibilità di seguire le performance online sul sito www.livornopianocompetition.com.

