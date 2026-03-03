Livorno-Pisa 1 a 1. Disfida in vernacolo: chi vincerà?

Una sfida che affonda le radici nella storia, ma che questa volta si gioca a colpi di ironia, rime e applausi. Sabato 7 marzo alle 21.15 il palco del Teatro Salone Ablondi diventerà il campo di battaglia di una nuova, esilarante disfida tra due città eternamente rivali: Pisa e Livorno

Una sfida che affonda le radici nella storia, ma che questa volta si gioca a colpi di ironia, rime e applausi. Sabato 7 marzo alle 21.15 il palco del Teatro Salone Ablondi diventerà il campo di battaglia di una nuova, esilarante disfida tra due città eternamente rivali: Pisa e Livorno.

“Livorno – Pisa 1 a 1” non è solo uno spettacolo, ma un vero e proprio duello in vernacolo, dove sonetti, barzellette, stornelli e scenette si intrecceranno in un crescendo di comicità e tradizione. Un confronto acceso ma giocoso, che celebra la più genuina espressione delle due culture cittadine, caratterizzate da un linguaggio arguto, pungente e talvolta irriverente, capace nei secoli di dare vita a pagine memorabili di letteratura dialettale.

A difendere i colori pisani saliranno sul palco Lorenzo Gremigni, autore di numerose commedie e sonetti in vernacolo pisano e profondo conoscitore del teatro popolare toscano, insieme a Leonardo Ferri e Fabiano Cambule del Crocchio dei Goliardi Spensierati.

Sul fronte livornese risponderanno i “cugini” della Combriccola: Aldo Corsi, storico e insostituibile interprete del vernacolo labronico con la sua travolgente comicità, Franco Bocci, promotore e custode del teatro popolare livornese, ed Enrico Faggioni, eclettico musicista e stornellatore che accompagnerà la disfida con la sua inseparabile chitarra.

Sarà una serata all’insegna del ritmo serrato, delle battute affilate e dell’orgoglio cittadino, in cui il pubblico sarà chiamato non solo a ridere, ma anche a sentirsi parte di una tradizione viva e vibrante. Perché, in fondo, la vera vittoria sarà quella del teatro popolare e della cultura locale, capace ancora oggi di unire generazioni diverse nel segno dell’ironia.

Prenotazioni

Sul sito www.teatroablondi.it Oppure al numero 334-5971913

Modalità di ingresso

A partire dal mese di gennaio, l’accesso agli spettacoli del Teatro Ablondi è riservato ai soci A.N.S.P.I.

(Associazione Nazionale San Paolo Italia).

· Tesseramento annuale: 5 euro (valido per tutto il 2026)

· Costo spettacolo per nuovi soci: 13 euro (5 euro tessera + 8 euro biglietto)

· Costo per soci già tesserati: 8 euro

La tessera, personale e nominale, viene rilasciata direttamente a teatro nei giorni di rappresentazione. Per accedere agli spettacoli è necessario compilare il modulo di tesseramento disponibile sul sito e inviarlo all’indirizzo: [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©