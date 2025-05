Livorno Play Comics in Fortezza Vecchia: music, game e cosplay

Livorno PLAY Comics è un evento annuale che celebra il mondo dei fumetti, dell’animazione, dei giochi e della cultura pop in generale. Questo festival attira appassionati da tutta Italia e dal mondo, offrendo un’ampia gamma di attività, esibizioni e incontri con artisti e autori di fama internazionale. Appuntamento in Fortezza Vecchia l’8 giugno con ingresso libero.

Il festival, alla sua prima edizione, ed Il Livorno Pop Comics è nato come una piccola manifestazione locale ma con l’aspirazione di diventare un vero e proprio evento annuale di richiamo nazionale.

Eventi e Attività

1. Stand

Uno dei punti forti di Livorno Play Comics sono gli stand che offrono una vasta gamma di prodotti legati al mondo dei fumetti e della cultura pop. Qui, i visitatori possono trovare edizioni rare di fumetti, gadget, action figures, poster e molto altro.

Ci saranno stand di natura commerciale e spazi dedicati alle associazioni e privati che vogliono esporre le proprie collezioni e valorizzare gadgets, giochi e tutto ciò che è legato alla cultura Pop dagli anni 60 ad oggi.

Incontri con Autori e Artisti

Il festival offre l’opportunità unica di incontrare alcuni dei più grandi nomi del panorama fumettistico e dell’animazione. Autori e artisti partecipano a panel, sessioni di autografi e workshop, condividendo le loro esperienze e il loro lavoro con i fan.

ARTISTI-FUMETTISTI

Ore 11,30 workshop con Astrid Lucchesi

Astrid Lucchesi nata a Barga nel 1987 frequento il liceo Artistico “A Passaglia” (Lucca) e successivamente la Scuola Comics di Firenze terminando gli studi l’anno 2011.

Dal 2011 ad oggi ho collaborato con diverse case editrici come disegnatrice freelance tra cui Kleiner Flug, DeAgostini e Giunti editore. Inoltre da una decina d’anni insegno Arte e Fumetto a bambini e ragazzi nella Scuola Internazionale di Comics di Firenze e a Lucca, nella Gamer Heroes Academy.

Ore 15 workshop con Tartitarta

Rachele Bernardini illustratrice & designer (@tartitarta) … Artista e fumettista italiana nota con lo pseudonimo Tartitarta. Il suo lavoro combina spesso satira, umorismo e critica sociale, utilizzando il fumetto come mezzo di espressione.

Ore 16,30 Alla scoperta di Bigo

Bigo, al secolo David Bigotti, classe 1976, è un fumettista lucchese, figlio legittimo degli anni ’80 e dell’imprinting di Goldrake & Co.

Realizza le sue tavole soprattutto in digitale, ma ama recuperare anche la “vecchia maniera”, come fa con le sue opere eseguite totalmente a penna biro. Alcuni di questi lavori bianco e nero, sono stati pubblicati nel marzo 2021 all’interno del volume Venti d’Arte Artbook edito da Venti D’arte Edizioni. Piu’ volte presente a Lucca Comics

Nel 2019, ha dato vita al folle supereroe totalmente “made in Lucca,” IL BOSONE, un personaggio che veglia sull’umanità dalla notte dei tempi, anticipando e presenziando ogni evento fondamentale della storia, spostandosi nello spazio-tempo grazie all’ormai mitica botola, che lo riconduce sempre a casa al termine delle sue avventure.

https://www.instagram.com/bigo.officialart/

Gli illustratori saranno disponibili nel corso della manifestazione, per realizzare e promuovere le loro creazioni e poi eventualmente è possibile con loro “concordare” un orario per condurre un laboratorio per imparare l’arte del fumetto e del disegno.

Cosplay

Il cosplay è una parte fondamentale di Livorno Pop Comics. E’ un fenomeno che appassiona centinaia di partecipanti si travestono da personaggi dei loro fumetti, film, serie TV e giochi preferiti, creando un’atmosfera colorata e vibrante. Il festival organizza anche concorsi di cosplay, dove i migliori costumi vengono premiati da una giuria di esperti.

Sarà ospite alla manifestazione Desy Perry original cosplay,

Presentano Gara cosplay e concerto

Leonardo Ghelarducci

Serena Martinelli

GARA COSPLAY:

16:00 Apertura iscrizioni gara cosplay 17:15 Chiusura iscrizioni gara cosplay 17:30 Gara Cosplay – Cosplayer Show Gara Cosplay con giuria

Giuria composta da:

Gianni Liuzzi Gianni supereroe

Simona Lunardi Simonaluna71

Luca Santini

Premio singolo assoluto abbonamento 3gg Lucca comics + buono amazon 50 euro

Secondo premio abbonamento 3gg Lucca comics

Buono amazon 50 il terzo premio

Miglior Gruppo 100 buono amazon

Miglior interpretazione

Premio Kids

Apertura concerto con “Anime e Haiku: Incanto Giapponese”

SPECIAL EVENT ORE 21,30 : Concerto “Stereo Comics” Sigle e cosplay dei cartoni animati

PROGRAMMA LIVORNO Play COMICS

orario domenica 8 giugno 10:00 Apertura Stand Comics Market (fumetti, cd, vinili, oggettistica, legato al mondo cartoon e animazione) 11:30 Workshop con Astrid Lucchesi 15:00 Workshop con TartiTarta 16:00 Apertura iscrizioni gara cosplay 16:30 Alla scoperta di…..Bigo – Una vita tra fumetti, sigle..e cartoon (intervista con Bigo) 17:15 Chiusura iscrizioni gara cosplay 17:30 Gara Cosplay – Cosplayer Show Gara Cosplay con giuria 17:45 Cosplay si nasce…o si diventa? – Workshop per iniziare a trasformarsi in un cosplayer 21:30 StereoComics sigle e cosplay dei cartoni animati in concerto (primo tempo) 22:30 “Anime e Haiku: Incanto Giapponese” 22:40 StereoComics sigle e cosplay dei cartoni animati in concerto (secondo tempo) 23:59 23:59 Chiusura della manifestazione..

