Livorno Play Comics in Fortezza Vecchia

Il 20 e 21 giugno due giorni dedicati a fumetti, cosplay, videogiochi, giochi da tavolo e cultura pop. In programma raduni a tema, contest cosplay, spettacoli musicali e il grande Winx Cosplay Show

Sabato 20 e domenica 21 giugno, la splendida e suggestiva cornice della Fortezza Vecchia di Livorno aprirà le sue porte a Livorno Play Comics, l’evento dedicato agli appassionati di fumetti, giochi da tavolo, videogiochi, cosplay e cultura pop.

Due giorni ricchi di attività, spettacoli e aree tematiche pensate per far sognare grandi e piccini, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera.

Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile visitare l’Area LEGO, uno spazio interamente dedicato ai celebri mattoncini, aperto dalle 10:30 alle 19:00. Gli appassionati di giochi da tavolo potranno invece ritrovarsi nell’area La Quadratura, animata dall’associazione ludica La Ruzzoteca, mentre gli amanti dei videogiochi potranno immergersi nell’atmosfera dei grandi classici grazie all’area Retrogames, ospitata nei Sotterranei della Fortezza e curata da L’Antro del Riccio di Luca Nox.

Sabato 20 Giugno

La giornata di sabato sarà caratterizzata dal Raduno Haikyuu, dedicato a tutti gli appassionati del celebre anime e manga sulla pallavolo giapponese. Giochi, quiz e attività tematiche animeranno l’incontro, organizzato da Neoskun, con ulteriori informazioni disponibili sulla pagina Instagram @haikyuuvent. Tra gli appuntamenti più attesi dell’intero weekend spicca il Winx Cosplay Show, uno spettacolo che porterà sul palco la magia delle leggendarie fatine di Alfea. Un evento capace di coinvolgere fan di tutte le età attraverso costumi spettacolari, coreografie e scenografie ispirate a uno dei franchise più amati della televisione animata.

Domenica 21 Giugno

La giornata di domenica si aprirà alle ore 10:30 con “Che la Forza sia con te… Star Wars in Fortezza”, iniziativa realizzata in collaborazione con EM Pisa. Per tutta la giornata, l’area della Quadratura si trasformerà in una vera base ispirata all’universo di Star Wars, offrendo al pubblico la possibilità di incontrare i personaggi della saga e assistere a dimostrazioni dedicate all’arte del combattimento con la spada laser.

Alle ore 14:00 sarà la volta del Raduno One Piece – “I Re dei Pirati: Capitano, si salpa!”, un appuntamento pensato per tutti gli appassionati dell’opera di Eiichiro Oda, tra attività, giochi e momenti di aggregazione dedicati all’universo dei pirati più famoso del mondo.

Alle ore 16:30 il palco principale ospiterà “Cosplay Fantastici e Dove Trovarli”, la gara cosplay ufficiale della manifestazione, condotta da Serena Martinelli e Leonardo Ghelarducci. I partecipanti sfileranno davanti alla giuria con interpretazioni e costumi spettacolari, concorrendo per i premi in palio.

Alle ore 18:00 spazio alla musica con il Cristina D’Avena Tribute Show, interpretato da Sonia Sox, che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le sigle più amate dei cartoni animati.

Al termine dello spettacolo, alle ore 19:30, si terrà la premiazione del contest cosplay, con la proclamazione ufficiale dei vincitori.

La serata proseguirà alle ore 20:30 con il Cinemagic Show, un concerto che ripercorrerà alcune delle più celebri colonne sonore cinematografiche e televisive grazie alle voci di Valerio Simonelli e Valentina Caturelli.

Alle ore 21:30 saliranno sul palco i Cartonika – Cartoon Cover Band, protagonisti del grande finale musicale della manifestazione. Lo spettacolo proporrà un repertorio che attraversa generazioni di sigle animate, dai classici degli anni Ottanta fino ai successi più recenti.

La conclusione ufficiale di Livorno Play Comics 2026 è prevista alle ore 23:00 con i saluti finali e l’arrivederci alla prossima edizione.

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