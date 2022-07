Livorno Pride Photo Contest, via alla mostra “Fuori e sempre controvento”

L’inaugurazione della Mostra avverrà sabato 30 luglio 2022 presso la galleria d’arte di via della Pina d'Oro, 2 (piazza della Repubblica, Livorno) alle 18.30 con l’intervento di Luca Dieci portavoce del Toscana Pride

La Mostra del Livorno Pride Photo Contest “Fuori e sempre controvento” con le fotografie scattate durante il Toscana Pride 2022 è organizzata dall’Associazione Culturale Extra Factory con il patrocinio di Toscana Pride, Arci Gay Livorno e Agedo Livorno. L’inaugurazione della Mostra avverrà sabato 30 luglio 2022 presso la galleria d’arte di via della Pina d’Oro, 2 (piazza della Repubblica, Livorno) alle 18.30 con l’intervento di Luca Dieci portavoce del Toscana Pride. Questa sarà una prima tappa che porterà la Mostra del contest in giro per i comuni della Toscana.

Le autrici e gli autori selezionati sono: Biagi Giampaolo, Bonaccorsi Alessio, Bonciani Paolo, Bonini Rita, Cagnetta Giuseppe, Colombi Cristiano, Corso Pierpaola, Currò Anna, Di Paola Asja, Fusi Marco, Giari Eugenio, Giari Francesca, Guidi Federico, Lascar Fabrizio, Lattici Anna, Lo Piccolo Vito, Lorenzi Roberta, Luongo Francesco, Puccini Patrizia, Querci Enrico, Sassano Martina ed inoltre Baccelli Lia, Balestri Ilaria, Barsotti Giancarlo, Bartolini Francesco, Bertei Sara, Bertolini Laura, Billardello Eleonora, Caroti Claudio, Casalini Roberto, Catalucci Franco, Ciriaci Marina, Cozza Massimiliano, De Marco Antonio, Esposito Claudia, Floris Elisa, Gimigliano Sandra Stella, Giorgi Fabrizio, La Francesca Giovanni, Luzzi Roberto, Monticelli Biancamaria, Morroni Mario, Policarpo Carlotta, Pozzi Paolo, Raddi Paolo, Sardelli Luca, Simoni Andrea, Socci Veronica, Ughi Linda.

In concomitanza, in collaborazione con Mercato in Arte altri scatti di Baccelli Lia, Bonaccorsi Alessio, Bonini Rita, Guidi Federico, Querci Enrico e Luongo Francesco saranno esposti presso il Mercato Centrale di Livorno negli orari di apertura della struttura.

La Mostra nei locali di Extra Factory sarà visitabile tutti i giorni da sabato 30 luglio a domenica 7 agosto 2022 con orario 18.30-23.30 (in concomitanza con la manifestazione Effetto Venezia). Negli stessi locali saranno proiettate anche brevi video di coming out di associat* ad ArciGay e Agedo con l’intento di trasformare l’indignazione, la paura e la rabbia per i soprusi e le discriminazioni in partecipazione attiva e costruttiva.

