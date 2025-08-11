Livorno ricorda il dj Riccardo Cioni, la disco anni ’70/’80 rivive a Ferragosto

Appuntamento alla Rotonda di Ardenza venerdì 15 agosto dalle 21,30. Il Memorial, trasmesso in diretta da Radio Studio X, come ogni manifestazione dedicata al ricordo di Riccardo Cioni prevederà una somma devoluta in beneficenza a un ente connesso alla città di Livorno

di Martina Romeo

“La nostra non è ‘un’operazione nostalgia’. La nostalgia è triste, brutta. Questa è un’operazione ricordo di quelle feste, di quelle serate, ma soprattutto di quelle sensazioni che si riuscivano a provare negli anni ‘70/’80 ascoltando musica. Una musica oggi ormai consolidata”. Così Brunella Dini, accompagnata dalla sorella Antonella, descrive il 5° Memorial intitolato al marito Dee Jay Full Time Riccardo Cioni, noto dj livornese e icona del mondo musicale italiano che ha fatto ballare più di una generazione.

Già sperimentato con grande consenso a Marina di Bibbona il 7 giugno e a Porcari il 5 luglio, sulla scia delle quattro edizioni precedenti, il Memorial di quest’anno avrà luogo alla Rotonda di Ardenza venerdì 15 agosto dalle 21,30, all’interno della manifestazione Rock Food Festival. Per questo quinto appuntamento, con un format ancora più completo. “Abbiamo allestito un vero e proprio spettacolo, non la solita serata da discoteca. – tiene a sottolineare Brunella – Ci sarà un’altissima qualità di suono, magnifici giochi di luci, effetti speciali e un maxi schermo che farà da sfondo al palcoscenico, con video e immagini della carriera di Riccardo e del mondo delle discoteche”.

Il programma della serata prevede la partecipazione di un totale di otto deejay tra i più rinomati di tutta la Toscana, tutti parte della DJFT Family. Ad aprire le danze sarà Niky DJ, allievo di Cioni, che nonostante la sua disabilità si esibisce spesso in autonomia in varie serate. A seguire ci saranno quattro esibizioni in “Live Action” con i vinili, eseguite da Fabio Rossitto Brama, Dave Molì, Salvatore Murru e Graziano Borri. Queste ultime saranno poi seguite dalle performance di Nedo Alberto Grandi, Enrico Citi ed Alessandro Del Fabbro (DJ Gomma), che si esibiranno in una selezione di successi di musica anni ‘70/’80 con consolle dotate di controller digitale. Presenti alla serata del 15 agosto saranno anche il percussionista titolato Diego Guarino, per molti anni collega di Cioni, e Alessandro Cardosi, celebre ballerino di “In America”. A presentare il tutto sarà invece Alex Valentini, patron di Radio Garage, fenomeno di una radio web trasmettente la programmazione di una radio nazionale diventata poi internazionale. “Questi ragazzi li ho scelti io. Ciò che ho detto subito è che io il dj non lo so fare, ma ho un orecchio raffinatissimo e loro, proprio per questo, sono stati selezionati con cura, perché lavorano bene”, aggiunge fiera la moglie di Cioni.

“È uno spettacolo completo perché ci saranno sì i vinili, ma anche le tecnologie di oggi. – evidenzia Del Fabbro – Chi lavora con le consolle ha seguito la tecnologia nella sua evoluzione e fa di uno spettacolo con la musica anni ‘70/’80 una cosa nuova, utilizzando anche brani originali arrangianti con una ritmica supplementare per dare più spinta, una freschezza nuova”.

“Questo è un momento sempre molto atteso in città, ma non solo. – interviene l’assessore al turismo e al commercio Rocco Garufo – È un evento che va al di fuori dei confini cittadini ed è un impegno che il Comune ha voluto mettere a sostegno di ciò nel corso degli anni da quando ci conosciamo. Qui non ci troviamo di fronte al solito evento in cui si fa un po’ di revival, dove ricordiamo come era bello negli anni ’80. Eventi che, giustamente, vanno un po’ a scemare. Qui c’è una dimensione che mi affascina tantissimo, con una musica che a distanza di anni va ancora. Nella musica quello che è stato prodotto con la disco music negli anni ’70 non si è più ripetuto. Finalmente con orgoglio sono riuscito a fare qualcosa di questo genere alla Rotonda a Ferragosto. Spero che gli organizzatori consolidino questo evento e che diventi un appuntamento annuale”.

Il Memorial, trasmesso in diretta da Radio Studio X, come ogni manifestazione dedicata al ricordo di Riccardo Cioni prevederà una somma devoluta in beneficenza a un ente connesso alla città di Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©