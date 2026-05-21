Livorno ricorda Pepe Mujica: con commemorazioni, cinema e l’intitolazione di un’area verde

Il presidente uruguaiano, cittadino onorario della città dal 2015, sarà celebrato con una serie di iniziative promosse da Ambasciata e Consolato dell’Uruguay insieme al Comune. Prevista anche la proiezione del film “Pepe Mujica – Una vita suprema” al Cinema 4 Mori

Una giornata interamente dedicata al ricordo di Pepe José Mujica, l’amato presidente dell’Uruguay scomparso il 13 maggio 2025 e cittadino onorario di Livorno dal 2015. Martedì 26 maggio la città renderà omaggio alla figura dell’ex capo di Stato uruguaiano con una serie di iniziative promosse dall’Ambasciata dell’Uruguay, dal Consolato onorario dell’Uruguay a Livorno e dal Comune di Livorno, in collaborazione con la Compagnia Portuale e il Cinema 4 Mori.

Il programma è stato presentato questa mattina dal sindaco Luca Salvetti, dal console onorario dell’Uruguay a Livorno Silvio Fancellu e dalla direttrice del Cinema 4 Mori Serena Cassari.

Tra i momenti più significativi della giornata ci sarà l’intitolazione a José Mujica di un’area verde sul viale Amerigo Vespucci, all’altezza di via della Gorgona.

“Dopo la scomparsa del presidente uruguaiano serviva qualcosa che ne custodisse la memoria in maniera permanente – ha spiegato Salvetti – e così si è pensato a questa intitolazione, che sottolinea l’importanza della sua figura e rafforza gli storici rapporti tra Livorno e l’Uruguay. Un legame che si inserisce in un contesto più ampio di scambi culturali che dobbiamo continuare a far crescere, come un filo blu unito dal mare. Non a caso la prossima Biennale del Mare sarà dedicata proprio alle vie d’acqua che collegano il mondo”.

Parole cariche di emozione anche quelle del console Fancellu, che ha ricordato Mujica come “il presidente che ha rinunciato al 90% del proprio stipendio, vivendo il ruolo pubblico nel segno della più assoluta eticità”.

data-start=”1993″ data-end=”2259″>Il console ha inoltre evidenziato come i rapporti tra Livorno e l’Uruguay siano profondi e consolidati nel tempo, ricordando anche l’incontro avvenuto lo scorso anno nel porto cittadino tra l’Amerigo Vespucci e la nave scuola della Marina uruguaiana Capitan Miranda.

Il programma della giornata prenderà il via alle ore 11 nella Sala del Consiglio Comunale con un incontro commemorativo alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell’ambasciatore dell’Uruguay in Italia Alfredo Bogliaccini e del console onorario Silvio Fancellu. Durante la cerimonia sarà proiettata una videointervista alla moglie di Mujica.

All’iniziativa parteciperanno anche gli alunni delle classi quinte A e B della scuola primaria Benci dell’Istituto comprensivo Benci-Borsi, protagonisti del progetto “Caro amico ti scrivo”, che ha dato vita a una corrispondenza con gli studenti della Scuola Italiana di Montevideo. I bambini saranno accompagnati dalle referenti del progetto Giovanna Bassi e Angela Vinciguerra.

Alle 12.30 è prevista la cerimonia ufficiale di intitolazione dell’area verde a José Mujica sul viale Amerigo Vespucci.

Nel pomeriggio, alle 17.30, il Cinema 4 Mori ospiterà la proiezione del film “Pepe Mujica – Una vita suprema”. L’iniziativa, organizzata da Compagnia Portuale, Ambasciata dell’Uruguay e Consolato uruguaiano di Livorno, sarà a invito per motivi di sicurezza.

Questa la motivazione con cui nel 2015 Livorno conferì la cittadinanza onoraria a José Alberto Mujica Cordano: “Per i principi di democrazia e di promozione e affermazione di uno sviluppo economico mai scisso dall’attenzione ai più deboli e ad uno stile di vita personale che ha saputo coniugare il profilo istituzionale della massima carica dello Stato con un rigoroso e assoluto rispetto dell’eticità pubblica”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©