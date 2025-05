Livorno torna a puntare sul mare, giovedì riflettori sulla Blue Economy

È l’Economia del Mare – la cosiddetta Blue Economy – al centro dell’evento promosso dalla Segreteria Comunale di Forza Italia Livorno, in programma giovedì 8 maggio, dalle 9:30 alle 13:00, presso il Cisternino di Città

Non è una conferenza come le altre: si parlerà di sviluppo portuale, logistica integrata, interporti, filiere produttive e transizione digitale dei porti, con un focus sulle infrastrutture strategiche del territorio, come la Darsena Europa, l’informatizzazione doganale, il nodo ferroviario Livorno-Pisa-Roma e l’eterno cantiere dell’Autostrada Tirrenica.

Dati alla mano, il messaggio è chiaro: Livorno è la terza provincia italiana per imprese legate al mare, e l’intera area costiera tra Livorno e Grosseto produce il 40% del valore aggiunto del settore in Toscana, generando oltre il 4% del PIL regionale.

“Non ci accontentiamo di spot o bandierine ideologiche – spiegano da Forza Italia –. Vogliamo creare una rete concreta tra istituzioni, imprese, enti portuali e professionisti per fare della Blue Economy un volano stabile di crescita e occupazione”.

” src=”https://www.quilivorno.it/wp-content/uploads/2025/05/econmia.jpg” alt=”” width=”196″ height=”277″ />L’iniziativa vedrà la partecipazione dell’On. Chiara Tenerini, parlamentare e segretario provinciale di Forza Italia, del Sottosegretario Tullio Ferrante, del capogruppo regionale Marco Stella, di rappresentanti dell’Autorità Portuale e di figure tecniche e imprenditoriali di primo piano del sistema logistico e marittimo nazionale, tra cui Davide Bellosi (Dogane), Matteo Paroli (AdSP), Monica Bellandi (Interporto), Yari De Filicaia (Uniport), Piero Neri, Gloria Dari, Alessandro Ferrari, Marcello Di Caterina, Luca Brandimarte.

L’obiettivo è ambizioso: trasformare Livorno in un hub moderno e competitivo, agganciato alle grandi rotte globali del commercio.

A moderare i lavori sarà il giornalista Mauro Zucchelli.

