LivornoPhotoDay alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio

Domenica 26 febbraio la 5° edizione. Silvia Tampucci, Alessio Brondi e Paolo Bini sono gli organizzatori dell’evento all’interno del quale sono inserite letture di portfolio fotografici, incontri di fotografia e mostre fotografiche

Domenica 26 febbraio si svolgerà alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio a Livorno la 5° edizione del LivornoPhotoDay, una manifestazione aperta a tutti gli appassionati di fotografia e non solo. Ingresso libero. Silvia Tampucci, Alessio Brondi e Paolo Bini sono gli organizzatori dell’evento all’interno del quale sono inserite letture di portfolio fotografici, incontri di fotografia e mostre fotografiche. Dalle 10.30 e fino alle 13.00 si svolgeranno le letture di portfolio fotografici con Silvano Bicocchi, Elena Bacchi, Benedetta Falugi e Alessandro Fruzzetti. Il pomeriggio, a partire dalle 15.30 circa, Federico Scoppa, fotografo documentarista, terrà un intervento dal titolo “Humans in transit, le migrazioni in Europa. A seguire Benedetta Falugi, ci racconterà il suo approccio con la fotografia.

Numerose anche le mostre esposte fino al 05 marzo 2023: 3 lavori segnalati nella 4° edizione della presente manifestazione (Stefania Borgoni, Marco Grassi, Tiziana Fustini); mostre personali di Barbara Cerri, Andrea Dani, Benedetta Falugi, Valentino Giannini; i progetti realizzati nell’ambito di 3 Laboratori del Dipartimento DiCult FIAF, sviluppati nell’ambito del progetto nazionale FIAF “Ambiente Clima Futuro” e condotti da Mario Filabozzi e Paolo Cappellini, Marco Fantechi con la collaborazione di Lia Mucciarini, Silvia Tampucci con la collaborazione di Paolo Bini e Alessio Brondi. Sarà inoltre presente Angelo Moscarino che porterà in esposizione quattro copie uniche di lavori che rientrano nella categoria dei “libri d’artista”, realizzati dall’autore totalmente a mano. La giornata si concluderà alle 18.00 circa con la consegna di un riconoscimento ai 3 migliori progetti tra quelli presentati durante la mattina di letture, che potranno esporre nella 6° edizione del LivornoPhotoDay. Evento con la compartecipazione del Comune di Livorno per la realizzazione del Livorno Photo Day 2023 previsto dal 26 febbraio al 5 marzo 2023 presso gli spazi della sede bibliotecaria dei Bottini dell’Olio.

