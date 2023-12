Livorno’s got talent al Vertigo

Nella serata che sarà presentata da Eva Donati e Leonardo Demi si prevedono anche incursioni di Marco Conte con alcuni suoi pezzi di cabaret ed altre sorprese top secret a cura dei due conduttori e della giuria

Una simpatica novità della compagnia Vertigo venerdì 29 dicembre alle ore 21 sul palco del teatro Enzina Conte: da un’idea di Leonardo Demi, ormai noto conduttore di Vertiganza, sempre alla ricerca di nuovi talenti ecco il primo talent live in teatro con giuria tecnica e voto del pubblico. Cantanti, cabarettisti, musicisti, ballerini si alterneranno sul palco del teatro di via del Pallone, in una simpatica “gara” con premio finale. Tra i concorrenti, Valentina Caturelli e Marina Ardimento, Gaia Volpe, Stefano Demi e Cristina Garzelli, Simone Gambis, Giacomo Barhabadi e Andrea Liguori, Gabriele Puccetti, Flavia Guidi, Alessio Palagi. Nella serata che sarà presentata da Eva Donati e Leonardo Demi si prevedono anche incursioni di Marco Conte con alcuni suoi pezzi di cabaret ed altre sorprese top secret a cura dei due conduttori e della giuria. La giuria tecnica è composta dai divertentissimi Tommaso Piroli e Francesco Carrieri notissimi sui social per i loro esilaranti e dissacranti video targati Phrones. La Giuria tecnica potrà incidere per il 25%, mentre il pubblico dotato di cartelline segnapunti inciderà per il restante 75%. L’artista vincente usufruirà di un servizio fotografico gratuito negli studi di Phrones del valore di 200€. Una serata all’insegna del puro divertimento e spensieratezza. Si consiglia di prenotare telefonando al numero 0586210120.

Condividi:

Riproduzione riservata ©