ll Museo della Città protagonista con la 22ª Giornata del Contemporaneo e la Giornata delle Famiglie al Museo

Una visita guidata tematica alla Sezione Arte Contemporanea del Museo della Città di Livorno rivolta a giovani e adulti propone la lettura della collezione come una geografia in movimento

In occasione della 22ª Giornata del Contemporaneo AMACI 2026, una visita guidata tematica alla Sezione Arte Contemporanea del Museo della Città di Livorno rivolta a giovani e adulti propone la lettura della collezione come una geografia in movimento. Un percorso che parte da Livorno ma supera i suoi confini, mettendo in relazione la città e paesaggi culturali altri, con esperienze artistiche italiane e internazionali.

L’iniziativa è inserita anche nel calendario della Biennale del Mare.

Domenica 11 ottobre, alle ore 17.00

F@mu 2026: indizi nel tempo, un’avventura al Museo della Città!

Domenica 11 ottobre il Museo della Città di Livorno invita bambini e famiglie a vivere il museo, tra enigmi, giochi e tante piccole sfide da superare insieme: osservare con attenzione i reperti archeologici per riconoscere gli oggetti del passato, svelare un’immagine misteriosa, andare alla ricerca di dettagli nascosti nelle opere e confrontare le planimetrie di diverse città per riuscire a riconoscere quella di Livorno.

Entrambe le attività sono organizzate dal Comune di Livorno in collaborazione con le cooperative Itinera, Agave e CoopCulture.

Sabato 10 ottobre h 16.30 – 17.30

Geografie dell’Informale da Tancredi a Burri – 22a Giornata del Contemporaneo AMACI

Visita guidata

Destinatari: giovani e adulti

Costi: visita guidata € 3 a persona; ingresso al Museo gratuito per i partecipanti all’iniziativa.

Si consiglia la prenotazione anticipata.

Domenica 11 ottobre h 17.00 – 18:30

F@mu 2026: indizi nel tempo, un’avventura al Museo della Città!

Visita guidata con attività ludo-didattiche

Destinatari: famiglie con bambine e bambini

Costi: visita guidata € 3 a persona; ingresso al Museo gratuito per i partecipanti all’iniziativa.

Si consiglia la prenotazione anticipata.

INFO E PRENOTAZIONI

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

museodellacittalivorno.i

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