Lo 007 dell’arte, incontro dedicato a Rodolfo Siviero

Domenica 7 settembre alle ore 18 a Bibbona al centro espositivo del palazzo del Comune vecchio un interessante incontro aperto al pubblico presso la mostra dedicata a Rodolfo Siviero, “Lo 007 dell’arte“, con opere di Giorgio De Chirico e altri artisti di fama internazionale, realizzata a cura della coop Itinera. L’evento sarà aperto da una breve illustrazione a cura della Direttrice dei beni culturali della Regione Toscana Elena Pianea e del Direttore di Casa Siviero Gabriele Mazzi che offriranno una panoramica sulla vita e l’opera di questo importante personaggio. Un’occasione per scoprire questa affascinante storia e un patrimonio di notevole valore. Successivamente, sarà proposta una lettura teatrale a cura di Francesca Denora, con la collaborazione di Carlo Neri che ripercorrerà la vicenda personale di Siviero, noto per il suo ruolo di agente segreto e critico d’arte. L’evento si concluderà con un brindisi finale.

Dettagli dell’evento

Data: domenica 7 settembre

Ora: 18:00

Luogo:* Bibbona

Programma:*

– Breve illustrazione a cura della Direttrice della Regione Toscana e del Direttore di Casa Siviero

– Lettura teatrale sulla vicenda personale di Rodolfo Siviero

– Brindisi finale

