Lo 007 dell’arte, incontro dedicato a Rodolfo Siviero
L'evento di domenica 7 settembre alle ore 18 a Bibbona sarà aperto da una breve illustrazione a cura della Direttrice dei beni culturali della Regione Toscana Elena Pianea e del Direttore di Casa Siviero Gabriele Mazzi che offriranno una panoramica sulla vita e l'opera di questo importante personaggio
Domenica 7 settembre alle ore 18 a Bibbona al centro espositivo del palazzo del Comune vecchio un interessante incontro aperto al pubblico presso la mostra dedicata a Rodolfo Siviero, “Lo 007 dell’arte“, con opere di Giorgio De Chirico e altri artisti di fama internazionale, realizzata a cura della coop Itinera. L’evento sarà aperto da una breve illustrazione a cura della Direttrice dei beni culturali della Regione Toscana Elena Pianea e del Direttore di Casa Siviero Gabriele Mazzi che offriranno una panoramica sulla vita e l’opera di questo importante personaggio. Un’occasione per scoprire questa affascinante storia e un patrimonio di notevole valore. Successivamente, sarà proposta una lettura teatrale a cura di Francesca Denora, con la collaborazione di Carlo Neri che ripercorrerà la vicenda personale di Siviero, noto per il suo ruolo di agente segreto e critico d’arte. L’evento si concluderà con un brindisi finale.
Dettagli dell’evento
Data: domenica 7 settembre
Ora: 18:00
Luogo:* Bibbona
Programma:*
– Breve illustrazione a cura della Direttrice della Regione Toscana e del Direttore di Casa Siviero
– Lettura teatrale sulla vicenda personale di Rodolfo Siviero
– Brindisi finale
