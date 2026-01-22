Lo scrittore Valerio Aiolli ospite a Stagno

L'incontro, curato dall'associazione Furore e in programma venerdì 30 gennaio, vedrà protagonista l'autore recentemente selezionato nella prestigiosa "dozzina" del Premio Strega 2025 con “Portofino blues”

Il mistero, la cronaca e la grande letteratura si incontrano nel terzo appuntamento de “Il Sentiero dei Lettori e delle Lettrici”, l’iniziativa curata dall’associazione Furore OdV. Protagonista della serata sarà lo scrittore fiorentino Valerio Aiolli, autore di spicco del panorama contemporaneo, recentemente selezionato nella prestigiosa “dozzina” del Premio Strega 2025. Al centro dell’incontro che si terrà venerdì 30 gennaio, ore 21.00, alla Sala Lettura “N.G. Lepori”, Via Karl Marx 17, Stagno, ci sarà, “Portofino blues” (Voland, 2025). Con una scrittura che sfida i generi, Aiolli ricostruisce uno dei casi di cronaca più enigmatici degli anni 2000: la scomparsa della contessa Francesca Vacca Agusta.

Il libro non è solo un romanzo, ma un oggetto narrativo multiforme che fonde insieme il saggio storico e reportage per l’accuratezza della ricostruzione, il diario e intervista per l’intimità del racconto e la sceneggiatura per il ritmo incalzante e visivo. Una trama “larga e avvolgente” che scava nelle ombre del jet set italiano, restituendo al lettore non solo una cronaca, ma un affresco sociale ed emotivo di un’epoca. L’evento si inserisce nel quadro di “Librarsi”, un innovativo percorso di co-progettazione per la promozione della lettura finanziato dal Comune di Collesalvetti. L’obiettivo è trasformare il territorio in un polo culturale attivo, capace di dialogare con i grandi nomi della narrativa nazionale. L’incontro è pubblico e gratuito. Sarà possibile partecipare in presenza oppure seguire l’evento online. Per ricevere il link di collegamento è necessario prenotarsi via email [email protected] o WhatsApp 353 459 2822.

