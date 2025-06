Lo shopping a sorpresa di King Colis arriva alle Officine Storiche

La direttrice Salanti: "Fieri di ospitare a Porta a Mare, per la prima volta a Livorno, un format così originale". Da martedì 17 a domenica 22 giugno, i clienti avranno 10 minuti per scegliere i pacchi (venduti a peso) e scoprirne il contenuto dopo l'acquisto. King Colis è la start-up francese che recupera pacchi non consegnati dagli e-commerce e li rivende a prezzi accessibili

Da martedì 17 a domenica 22 giugno, le Officine Storiche di Porta a Mare ospitano l’evento di shopping sostenibile più curioso d’Italia: la blind sale di King Colis con pacchi misteriosi tutti da scoprire. L’area storica di Porta a Mare sarà la nuova destinazione degli appassionati dello shopping eco-responsabile e conveniente della start-up francese che recupera pacchi non consegnati dagli e-commerce e li rivende a prezzi accessibili, rendendo ogni acquisto un gesto concreto verso l’economia circolare. Ogni scatola può nascondere un piccolo tesoro prodotti di ogni tipo – articoli high-tech, abbigliamento di marca, calzature, orologi, pelletteria, cosmetici, gadget e videogiochi – e i clienti avranno 10 minuti per selezionare i pacchi desiderati, che non potranno essere aperti prima dell’acquisto. I pacchi sono venduti a peso: Standard: 1,99€ ogni 100 g; Premium: 2,79€ ogni 100 g. Killian Denis, co-founder di King Colis, dichiara: “Il nostro obiettivo è portare il nostro concept ovunque in Europa, tramite negozi pop-up o attraverso il nostro e-shop. I nostri eventi sono “occasioni speciali”: una vera e propria caccia al tesoro da condividere con familiari e amici per un’esperienza di shopping all’insegna del divertimento”. Daniela Salanti, Direttore di Porta a Mare, conferma l’unicità dell’evento: “Siamo fieri di ospitare nell’area storica e fortemente valoriale del complesso un format così originale, arrivato per la prima volta a Livorno. Con King Colis, le Officine Storiche di Porta a Mare diventano il palcoscenico di un’esperienza di shopping fuori dal comune, capace di unire intrattenimento, curiosità e sensibilità ambientale”.

