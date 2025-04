Lo spettacolo di danza Lux al Cinema Teatro Salesiani

Lux è una nuova produzione artistica ideata e realizzata da Luca Lupi, che unisce la regia e la coreografia in un unico linguaggio espressivo contemporaneo

Nuova produzione del coreografo Luca Lupi che andrà in scena come prima assoluta domenica 4 maggio al Cinema Teatro Salesiani. Lux è una nuova produzione artistica ideata e realizzata da Luca Lupi, che unisce la regia e la coreografia in un unico linguaggio espressivo contemporaneo. Il progetto coinvolge un cast esclusivamente femminile, composto da nove ballerine, che daranno vita a una performance innovativa ed emozionante. Il concept artistico esplora il tema della luce come protagonista assoluta. La coreografia si sviluppa in un continuo gioco di ombre, luci e forme attraverso il corpo e il movimento, dove ogni danza diventa un atto di resistenza, di bellezza e di liberazione. Le nove danzatrici, protagoniste assolute, ci condurranno in una narrazione visiva, in cui la danza è una dichiarazione di potere e libertà, simbolo di forza e femminilità. La produzione Lux vuole promuovere la danza come forma artistica di valore culturale, mettendo in evidenza la sua capacità di trasmettere emozioni, storie e valori universali, in una vetrina culturale come il Cinema Teatro Salesiani, nel cuore della città di Livorno, creando così un forte legame con il pubblico locale. Una proposta di rinnovamento nell’ambito della danza contemporanea, con la speranza di aprire nuove prospettive e possibilità di dialogo tra il pubblico e gli artisti. Il progetto, infatti, intende lasciare un’impronta duratura nell’ambito culturale locale e nazionale, promuovendo un rinnovato interesse per la danza come strumento di comunicazione e trasformazione sociale. Un progetto ambizioso che vuole portare la danza e la sua energia vitale al centro della scena culturale livornese, invitando il pubblico a immergersi in un universo di

luci, ombre e movimento, dove ogni gesto è una celebrazione della libertà e della

forza femminile.

Regia e coreografia di Luca Lupi

Assistente alla coreografia Federica Cangiano

Luca Lupi dance project

Artisti: Ginevra Cesari, Giulia Addati Federica Cangiano, Luna Ciadamidaro, Margherita Ruggeri, Emma Frongillo, Alice Varzari, Francesca Nencini, Asia Zianni

Tra le musiche dello spettacolo, artisti vari, tra cui “Artemisia” di Giulia Mazzoni,

omaggio all’artista Artemisia Gentileschi.

Condividi:

Riproduzione riservata ©