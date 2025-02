Lo spettacolo Non Tre Sorelle al Teatro 4 Mori

Lo spettacolo rappresenta il terzo appuntamento della rassegna "TUA, il teatro che parla di te, qui e ora", curata dal Nuovo Teatro delle Commedie con la direzione artistica di Francesco Cortoni. In scena le attrici Susanna Acchiardi, Alice Conti, Anfisa Lazebna, Yuliia Mykhalchuk e Nataliia Mykhalchuk

Il Cinema Teatro 4 Mori di Livorno ospiterà il 14 febbraio alle ore 17:30 Non Tre Sorelle / Не Три Сестри, uno spettacolo potente e necessario, che mette in scena il dramma della guerra e il ruolo della cultura di fronte agli eventi storici. La produzione del Teatro Metastasio di Prato, con la regia di Enrico Baraldi e la drammaturgia di Francesco Alberici ed Enrico Baraldi, è realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Lo spettacolo rappresenta il terzo appuntamento della rassegna “TUA, il teatro che parla di te, qui e ora”, curata dal Nuovo Teatro delle Commedie con la direzione artistica di Francesco Cortoni, il quale commenta:

“Siamo felici di ospitare a Livorno questo spettacolo straordinario, che ha vinto il Premio della Critica e che colma un vuoto nella nostra città. ‘TUA’ nasce proprio da un’ispirazione legata a questo lavoro, che tratta un tema di scottante attualità come la guerra tra Ucraina e Russia. È un bellissimo spettacolo, con un linguaggio altamente contemporaneo, interpretato da attrici straordinarie e diretto da un giovane regista che si sta sempre più affermando a livello nazionale”.

Lo spettacolo nato nel 2020 come un adattamento di Tre Sorelle di Cechov, Non Tre Sorelle ha subito una trasformazione profonda a seguito degli eventi storici. Dopo due anni di rinvii a causa della pandemia, il 24 febbraio 2022, mentre la compagnia riprendeva le prove, la Russia invade l’Ucraina. La realtà irrompe nella finzione: improvvisamente il legame con Cechov diventa più complesso, il significato di Mosca più problematico, e il teatro stesso si interroga sul suo ruolo in un mondo in conflitto. Lo spettacolo, in italiano, inglese, ucraino e russo, con sopratitoli in italiano e ucraino, intreccia testimonianze reali, frammenti cechoviani e riflessioni sulla memoria, l’esilio e il senso di appartenenza.

In scena, le attrici Susanna Acchiardi, Alice Conti, Anfisa Lazebna, Yuliia Mykhalchuk e Nataliia Mykhalchuk danno corpo e voce a un racconto che è insieme personale e universale.

Con il suo linguaggio innovativo e profondamente attuale, Non Tre Sorelle è una delle esperienze teatrali più significative degli ultimi anni, testimoniata anche dal prestigioso Premio della Critica ricevuto nel 2022.

Biglietti e informazioni

Poltronissima: intero € 25,00 – ridotto € 23,00

Poltrona: intero € 22,00 – ridotto € 20,00

Galleria: intero € 20,00 – ridotto € 18,00

Balaustra: intero € 18,00 – ridotto € 16,00

Condividi:

Riproduzione riservata ©