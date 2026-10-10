Lo sport conquista piazza Garibaldi

Salvetti: “Questa piazza deve tornare a essere un luogo in cui ritrovarsi, divertirsi e stare insieme”. Al via stamattina la quarta edizione di Articolo 33 – Allena i tuoi valori promossa da Confsport. Fino a domenica 11 ottobre dimostrazioni e prove gratuite di tante discipline sportive

Si è aperta questa mattina in piazza Garibaldi la manifestazione “Articolo 33 – Allena i tuoi valori”, ideata da Confsport Confcom e arrivata alla quarta edizione. Dedicata alla valorizzazione dello sport come educazione, relazione e inclusione, quest’anno assume un significato particolare per la scelta di trasferire l’iniziativa dalla Terrazza Mascagni a uno dei quartieri più popolari della città, con l’obiettivo di portare occasioni di incontro, partecipazione e socialità attraverso lo sport.

Per due giorni, il 10 e 11 ottobre, associazioni sportive e palestre animano la piazza con dimostrazioni e attività aperte al pubblico, offrendo a bambini, ragazzi e adulti la possibilità di provare direttamente numerose discipline sportive.

Il sindaco Luca Salvetti ha tagliato il nastro e ha dichiarato: “Si tratta di un’iniziativa ormai consolidata, che porta in piazza lo sport, così importante per Livorno. Il passaggio dalla Terrazza Mascagni a piazza Garibaldi dà un significato ancora maggiore all’impegno di Confsport e ai suoi obiettivi. Questo luogo deve tornare a essere quello di vent’anni fa, una piazza in cui ritrovarsi, divertirsi e stare insieme”.

Sulla stessa linea Rocco Garufo, assessore comunale al commercio, che ha richiamato l’impegno dell’amministrazione per la riqualificazione del quartiere. “Stiamo lavorando alla rigenerazione urbana attraverso interventi diversi, dall’abbattimento delle baracchine alla pedonalizzazione, fino alle iniziative di animazione culturale e agli spettacoli. La proposta di Confsport si inserisce perfettamente in questo percorso, perché rappresenta un esempio concreto di sinergia tra pubblico e privato. È attraverso questa collaborazione che possiamo restituire vitalità agli spazi della città e creare nuove occasioni di partecipazione”.

Damiano Bani, presidente di Confsport, ha ringraziato l’amministrazione comunale per aver sostenuto la proposta, il comitato organizzatore e tutte le associazioni sportive e le palestre che partecipano alla manifestazione. “Dietro questa iniziativa ci sono persone che mettono volontariamente a disposizione il proprio tempo per condividere una passione che le accompagna da una vita. Lo facciamo per trasmettere i valori dello sport, a maggior ragione in un luogo della città al quale siamo profondamente legati. Per me, poi, essere qui ha un significato speciale: questa piazza era il mio cortile, il luogo in cui da bambino giocavo a pallone insieme a decine di altri ragazzi. Tornarci oggi, con una manifestazione che vuole avvicinare le persone allo sport e restituire vitalità al quartiere, è una grande emozione. Allena i tuoi valori significa proprio questo: imparare a perseguire obiettivi sani, con equilibrio, rispetto e determinazione”.

Delia Del Carlo, presidente di Terziario Donna Confcom, ha sottolineato le affinità tra i valori sportivi e quelli dell’imprenditoria femminile. “Terziario Donna ha aderito con grande entusiasmo a questa iniziativa perché la tenacia, la resilienza, la capacità di affrontare le difficoltà e di non arrendersi sono qualità fondamentali tanto nello sport quanto nell’impresa, e rappresentano bene anche il percorso di tante donne imprenditrici. Nel mondo dello sport sono numerose le donne che ricoprono ruoli di responsabilità e guidano realtà associative e imprenditoriali. Vogliamo dare visibilità al loro impegno e al contributo che offrono alla nostra comunità”. Nel corso della manifestazione è prevista infatti la premiazione di alcune figure femminili che si sono distinte nel mondo sportivo e imprenditoriale livornese.

Giovanni Giannone, delegato provinciale del CONI di Livorno, ha elogiato la scelta della piazza per il suo forte significato sociale. “Qui si è fatta una scelta particolarmente intelligente, perché lo sport deve arrivare dove ce n’è più bisogno. Attraversiamo un momento difficile, con una crisi nell’avvicinamento alla pratica sportiva e famiglie che, per ragioni economiche, faticano a garantire ai figli la possibilità di praticare un’attività. Portare lo sport in questo quartiere significa offrire nuove opportunità ai bambini e ai ragazzi. È un’idea brillante, che può dare un impulso importante alla partecipazione sportiva”. A sottolineare l’importanza della collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti è stato anche Alessandro Viti, coordinatore regionale di Sport e Salute. “Per ampliare la partecipazione alla pratica sportiva occorre lavorare secondo un modello a tripla elica, facendo collaborare istituzioni pubbliche, società sportive e soggetti privati. Sport e Salute mette a disposizione bandi, risorse e competenze manageriali, ma è soltanto attraverso questa collaborazione che possiamo raggiungere più persone e più fasce di età. Lo sport produce benessere fisico e psicologico, ma soprattutto favorisce le relazioni umane, che restano l’elemento più importante dell’associazionismo sportivo”. Oggi e domani, dalle 10 alle 20, esibizioni, musica, e prove gratuite di tutte le attività, dalla danza al karate, ginnastica artistica e ritmica, pallacanestro, lotta judo, canoa, scherma e tanto altro.

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