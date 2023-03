“Lo sport… per tutti!”. Domenica Porta a Mare si trasforma in un villaggio sportivo

Tante le attività che sarà possibile osservare e praticare domenica 12 marzo dalle 15 alle 18 nell'area commerciale di Porta a Mare: basket, yoga per bimbi, ginnastica artistica, atletica, ju jitsu e grazie anche a Sportlandia Onlus il remoergometro e il bowling. Evento gratuito per bambini e per adulti nel nome e nei principi della sportività

Un grande villaggio dello Sport, con la S maiuscola. Dove tutti potranno affacciarsi e godere del vero spirito sportivo conoscendo, guardando e provando in prima persona alcune discipline che saranno sotto i riflettori. Tutto ciò sarà possibile domenica 12 marzo a partire dalle 15 a Porta a Mare quando si alzeranno i tendoni sulla prima edizione di “Lo sport…per tutti””, un’iniziativa molto sentita dalla direzione del Consorzio sempre sensibile alle realtà della nostra città. “Livorno è da sempre una città molto sportiva che vanta molti atleti professionisti all’attivo in molte discipline – afferma la direttrice Susanna Del Moretto – e con questa iniziativa vogliamo promuovere lo sport come sano e corretto stile di vita fin da bambini”. “Non dimentichiamoci che Livorno è la città più medagliata al mondo – le fa eco Fabrizio Cremonini, responsabile marketing Igd presente al tavolo della conferenza di presentazione dell’evento – Una città vocata allo sport. Ed è con questo principio che mettiamo in campo questo evento, che ha come scopo quello di far divertire grandi e piccini in un pomeriggio intero dedicato allo sport perché i risultati si fanno con la forza del gruppo. Perché i talenti ti fanno vincere partite, ma è la squadra che ti fa vincere campionati”.

“Questo spazio di Porta a Mare – commentano Del Moretto e Cremonini – sempre di più sta diventando uno spazio dei livornesi, una piazza animata e amata dai cittadini di questa città. E anche in questa occasione sarà una piazza suddivisa in varie zone dove tutte le realtà presenti potranno dimostrare cosa significa il loro sport e potranno divertirsi mettendosi in gioco in maniera sana e, appunto, sportiva”.

I protagonisti principali di questa giornata saranno quasi 200 bambini dai 4 ai 15 anni che si cimenteranno nelle loro rispettive discipline al fine di dimostrare come svolgere correttamente l’esercizio sportivo. Ma le attività saranno aperte a tutti, sia ai bambini che ai grandi, in modo tale che anche chi non fa sport abitualmente possa approcciarsi all’attività sportiva e scegliere quella che maggiormente gli piace. Il tutto coadiuvato dai maestri, dagli allenatori e dai coach che quotidianamente insegnano queste discipline e che saranno pronti a rispondere a qualsiasi dubbio.

La finalità della manifestazione è quella di promuovere la cultura sportiva dando l’opportunità a bambini e ragazzi di crescere in un ambiente sano e sicuro dove poter imparare cosa vuol dire spirito di squadra, spirito di gruppo, creare aggregazione tra ragazzi di varie età non dimenticando comunque la crescita sportiva.

A presentare le attività sportive e ad allietare la permanenza di grandi e piccini durante il pomeriggio sarà il “labronico” Massimiliano Bardocci speaker ufficiale della manifestazione.

Ma che sport saranno presenti a Porta a Mare? Ecco le attività che hanno risposto presenti per questa prima edizione di “Lo sport… per tutti”.

Ci sarà l’atletica leggera con la Libertas Unicusano Livorno (rappresentata in conferenza da Marina Lodovici) che in occasione di questo evento darà un assaggio ai ragazzi di cosa sia l’atletica e di cosa fanno i loro atleti, adulti e bambini, sul campo ogni giorno. Per i più piccoli saranno previste delle attività ludico-motorie propedeutiche all’atletica. Per gli altri partecipanti si terranno due prove, una di sprint di 30 metri dove ci sarà uno scontro diretto tra i ragazzi per decretare il più veloce, l’altra vedrà i ragazzi impegnarsi nel lancio del peso, perché l’atletica non è solo corsa.

Il basket rappresentato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Invictus nata nel 2017. Gestisce due palestre private situate una in via Pera (Stelio Posar) e una in via Oberdan Chiesa (Gemini) a Livorno che permettono di effettuare l’attività indicata per i ragazzi che vanno dai 5 ai 19 anni.

Non mancherà lo spazio per il Ju jitsu, difesa personale e percorsi acrobatici della tradizione Ninja e del parkour che verranno portati sul tappeto dalle associazioni sportive Zen club e Ninja Cave.

Un’area sarà dedicata anche allo yoga per bambini è un progetto rivolto sia ai piccoli dell’infanzia che alle classi primarie e trova la sede all’interno dell’Istituto Immacolata. L’insegnate Teresa Fazio afferma che attraverso il gioco e la pratica si ha un grande aiuto per i bambini iperattivi, ansiosi, impauriti o che manifestano disturbi dell’attenzione e dell’apprendimento.

Ginnastica Ritmica dimostrata dalle atlete della Asd Ritmica Arena Astra che pur essendo una società giovane nata pochi anni fa si è fatta conoscere sia a livello nazionale che internazionale.

Sportlandia Onlus -Vigili del Fuoco che presenterà due delle attività che promuove al suo interno: remoergometro (canottaggio a terra) e il bowling. Queste sono le prime due attività nate nell’associazione e che, come dice il suo presidente Mauro Martelli, richiamano tantissimi ragazzi perché sono punto di integrazione, perché si gioca tutti insieme, atleti con disabilità e atleti senza disabilità. Questi atleti partecipano regolarmente a tornei nazionali e internazionali sia a special olimpics di canottaggio e paraolimpico.

Una menzione speciale all’Associazione Sportlandia, basata interamente sul volontariato, che ha la finalità ODV di insegnare lo sport agli atleti con disabilità intellettiva ed usare lo sport come mezzo di integrazione e di sviluppo psico-motorio dei ragazzi.

Si ricorda che tutte le iniziative sono gratuite ed offerte dalle attività commerciali dell’area Porta a Mare.

