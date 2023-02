Lo Zerbo sul palco del The Cage

Appuntamento venerdì 10 febbraio alle 22,15. Il cantautore livornese suonerà con la propria band le canzoni del proprio primo disco, La prima volta, uscito nel maggio 2022 grazie alla collaborazione con Fabrizio Pagni degli Zen Circus, con lo stesso The Cage e con Audioglobe

Quella di venerdì non sarà certo la prima volta in cui Francesco Zerbino, in arte Lo Zerbo, si troverà a calcare il palco del The Cage; non è ancora passato un anno da quando il teatrino di Villa Corridi lo ha visto protagonista con Gerardo e i Montecarlos, uno dei suoi tanti progetti musicali (tra gli altri, ricordiamo la celebre cover band di Bruce Springsteen Blood Brothers). Questa occasione, però, sarà probabilmente molto più emozionante: il cantautore livornese suonerà infatti con la propria band le canzoni del proprio primo disco, La prima volta, uscito nel maggio 2022 grazie alla collaborazione con Fabrizio Pagni degli Zen Circus, con lo stesso The Cage e con Audioglobe. Un disco che si svela già dal nome e che attraversa molte vite diverse. Undici brani inediti realizzati in un ampio arco di tempo, visto che l’autore scrive da sempre ma, prima d’ora, non aveva mai pubblicato niente. Un lavoro prima ostacolato, poi spinto, a lungo abbandonato e infine ripreso negli ultimi anni: «Anni che prima mi hanno sbattuto contro un muro – racconta lo stesso Zerbino – poi mi hanno aiutato a rialzarmi e mi hanno accarezzato. Ho combattuto per vivere dentro la musica, ogni giorno, e mentre scrivevo queste canzoni sono stato su un altro pianeta, il mio. Canzoni scritte, modificate, buttate, riprese, offese, bagnate di lacrime e urlate per la gioia di raccontarvi un po’ di me». Per la prima volta, di nome e di fatto. Lo accompagneranno Matteo Pastorelli e Gianni Capecchi alle chitarre, Valerio Fantozzi al basso, Manuele Vanzi al pianoforte e Luca Pasquadibisceglie alla batteria. Inizio concerto 22.15, biglietti acquistabili su Dice, costo 10 euro, consumazione esclusa.

400;”>A seguire tornano gli amici di Haus of Sitrì, con uno speciale dedicato al Festival di Sanremo che sarà un tripudio di fiori, glitter e parrucche. Tra passato e presente, le drag del casino di Madame Sitrí offriranno uno spettacolo speciale con il meglio (e il peggio!) dell’Ariston. Mattatore della serata sarà l’amatissimo Luca Dieci, insieme alle queen Lalique Chouette, Robyn Folie e Stella Botox. Direttamente dalla città dei fiori le inviate speciali Marchesa e Christine. A chiudere la kermesse una sorpresa speciale con due super ospiti. Ingresso alla mezzanotte. A seguire Disco inclusive con Sharon Ops e Matteino dj, biglietti 10 euro intero con consumazione inclusa, 8 euro per i tesserati Arcigay.

Condividi: