LOL, sabato show musicale a Porta a Mare

Spettacolo fatto di musica, ballo, canto, recitazione, in grado di regalare momenti divertenti, fashion, emozionanti e decisamente coinvolgenti!

Porta a Mare prosegue con il fitto programma di eventi 2024. Sabato 30 Marzo, dalle 15:30, sarà la volta di uno show musicale per bambini e famiglie che vede protagonisti le LOL insieme a Lilo e Stitch. Si tratta di un grande spettacolo fatto di musica, ballo, canto, recitazione, in grado di regalare momenti divertenti, fashion, emozionanti e decisamente coinvolgenti! I bambini che verranno a pranzo a Porta a Mare prima dello show, avranno un posto riservato per godersi lo spettacolo in prima fila. Lo show si terrà alle ore 15:30 in area Mazzini. A seguire foto e selfie con i protagonisti. Alle ore 17:00, i protagonisti si trasferiranno nella galleria per una performance live sul palco al centro delle Officine. Al termine, in regalo ai bambini un ovetto di Pasqua. A Porta a mare gli eventi non finiscono mai. Tutte le iniziative vi aspettano su livorno-portamare.it i canali social e la newsletter di Porta a Mare. L’evento è gratuito, ad ingresso libero.

