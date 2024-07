L’Operetta sbarca in Fortezza Vecchia

Sabato 20 luglio alle 21,15 nella splendida cornice del palco centrale della Fortezza Vecchia sarà di scena la selezione di due sempre amate operette Al Cavallino Bianco e Il Paese dei Campanelli a cura della Compagnia Lirica Livornese

Al Cavallino Bianco è una delle operette più popolari, scritta negli anni’30 che pur firmata dal noto autore di canzoni Ralph Benatzky, in realtà è stata scritta da ben cinque musicisti, che hanno infuso nell’opera quella carica di energia e brio superiore alle altre. Il testo trae spunto da una satira sulla villeggiatura. Una commedia fiabesca che ruota attorno all’Hotel che si affaccia su un incantevole lago austriaco, ambiente dove si consumano tresche amorose e sentimenti non ricambiati, intorno al quale ruota una girandola amorosa sempre in movimento.

Il Paese dei Campanelli tra le più celebri operette italiane andò in scena la prima volta il 23 novembre del 1923 al Teatro Lirico di Milano, divenendo una delle più amate di questo genere musicale.

Il Paese dei Campanelli lega il suo successo alla leggerezza e all’allegria del testo, unito alle melodie facili e dall’impatto immediato. Un canovaccio fantasioso con un tocco di esotismo, un variopinto ed immaginario villaggio, con i suoi colorati costumi ed una elegante e garbata drammaturgia. La storia ci porta su un’immaginaria isola olandese dove sopra ad ogni casa c’è un piccolo campanile con un campanello. Secondo la leggenda, questi campanelli suonano ogni volta che si verifica un tradimento e a seminare il disordine nel tranquillo Paese dei Campanelli arriva una nave di marinai.

Tanti equivoci e fraintendimenti che divertiranno il pubblico in una serata di festa. Sarà un’antologia di arie, duetti e scene comiche recitate che vedranno la partecipazione di due grandi soubrette italiane Annalena Lombardi e Cosetta Gigli insieme al comico Matteo Micheli, che ha interpretato innumerevoli volte il ruolo di La Gaffe, il tenore lirico Massimo Gentili , la simpatica e frizzante cantante e caratterista Paola Pacelli e Franco Bocci grande conoscitore ed estimatore di questo genere di spettacolo con la direzione musicale al pianoforte di Stefania Casu. Posto unico non numerato euro 10, ridotto ragazzi euro 5.

