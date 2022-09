“L’opinione pubblica al tempo delle piattaforme digitali”, incontro con Michele Sorice

Che cos’è Spazio Pubblico? Uno spazio dove contribuire ad alimentare una cornice inclusiva di circolazione delle idee e di dibattito informato. L’incontro si terrà presso l’ex Cinema Aurora, mercoledì 14 settembre, alle 18

Che cos’è Spazio Pubblico? Uno spazio dove contribuire ad alimentare una cornice inclusiva di circolazione delle idee e di dibattito informato.

La premessa sta nel fatto che da tempo le democrazie rappresentative attraversano una lente, logorante agonia. Le vaste e rapide trasformazioni che hanno attraversato le nostre società tardo capitalistiche, alimentando contraddizioni e diseguaglianze, sono caratterizzate da un crescente inaridimento della sfera pubblica, ridotta spesso a campo di manipolazione e di passivizzazione. Il tempo che stiamo vivendo, spesso incoerente e caotico, è sempre più caratterizzato dalle nuove tecnologie e forme di discussione, che pur ampliando le possibilità di comunicazione e mobilitazione hanno condotto ad una estrema frammentazione di piattaforme e contenitori che non comunicano tra loro, in una sorta di pluralità di comunità segregate. Ecco che come cittadini, di generazioni diverse, vorremmo contribuire a realizzare uno Spazio pubblico, dove si riprenda a dibattere, a riflettere, a pensare criticamente sulla realtà locale, nazionale e internazionale in cui siamo immersi. Uno Spazio Pubblico che sia in grado di contribuire a realizzare una rete con realtà esistenti locali, come stiamo facendo con Uni Info news, ma anche nazionali e da realizzare in luoghi ed in forme diverse.

Ecco dunque la prima iniziativa: “L’Opinione Pubblica al tempo delle piattaforme digitali” che discuteremo con Michele Sorice, ordinario di Sociologia della Comunicazione e Partecipazione Politica al Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss. L’ultima pubblicazione da lui curata, insieme a Leonardo Morlino, è “L’Illusione della scelta. Come si manipola l’opinione pubblica in Italia”, edito dalla Luiss. L’incontro si terrà presso l’ex Cinema Aurora (nella foto), mercoledì 14 settembre, alle 18.

Condividi: