L’orchestra del Mascagni in concerto al Goldoni

Appuntamento mercoledì 7 giugno alle 21. Il concerto si inscrive nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica e del 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione italiana. A dirigere l’Orchestra è Lorenzo Sbaffi, direttore, compositore e violinista, titolare della cattedra di Esercitazioni Orchestrali al Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno

Mercoledì 7 giugno alle 21 luci accese sul concerto dell’Orchestra del Conservatorio Statale di Musica Pietro Mascagni al Teatro Goldoni di Livorno. Il concerto si inscrive nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica e del 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione italiana. Il Mascagni, recentemente riconosciuto come Conservatorio di Stato, offre a tutta la cittadinanza, con ingresso libero, una grande occasione di festa e di musica con un programma che dal classico, per il romanticismo, ci porta nel ‘900, nel quale si ascoltano anche tre giovanissimi talenti frutto delle scuole di strumento del Conservatorio che già hanno intrapreso il percorso della carriera concertistica. È Leonardo Giuntoli che si misura con il concerto per clarinetto e orchestra di W. A. Mozart, mentre Matteo Brandini ci offre il concerto per sax del russo Aleksandr K. Glazunov e Rafael Soler Vilaplana conclude la pagina solistica con il concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di Franz Liszt. A dirigere l’Orchestra è Lorenzo Sbaffi, direttore, compositore e violinista, titolare della cattedra di Esercitazioni Orchestrali al Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno.

Condividi: