“Loriano c’è Nives al telefono” sul palco del NTC

Sabato 9 marzo alle 21.15 al Nuovo Teatro delle Commedie (Ingresso: 10 euro). Spettacolo di narrazione dal titolo "Loriano, c’è Nives al telefono". Adattamento da ‘Nives’ di: Sacha Naspini Edizioni e/o. Di e con: Enrico Pompeo (Durata: 60 minuti)

Sabato 9 marzo alle 21.15 al Nuovo Teatro delle Commedie (Ingresso: 10 euro). Spettacolo di narrazione dal titolo “Loriano, c’è Nives al telefono”. Adattamento da ‘Nives’ di: Sacha Naspini Edizioni e/o. Di e con: Enrico Pompeo (Durata: 60 minuti).

Siamo a Poggio Corbello, borgo rurale della campagna maremmana, negli anni ’80, in una casa isolata dal paese. Qui vivono Nives e Anteo, contadini, vicini ai settanta anni tutti e due. Una mattina Anteo va a rigovernare i maiali, fa freddo, gli prende un coccolone e muore. Nives, rimasta sola, tiene botta, ma non riesce a dormire: “le giornate sono lunghe, le ore sono badilate nei denti.” Per farsi compagnia, prende una gallina dal pollaio, Giacomina, e se la porta in casa: con lei accanto, nel letto, Nives torna a dormire “come una faraona.”

Una sera, mentre le due sono in salotto a guardare la televisione, Giacomina si blocca, si impalla. Nives è presa dal panico, non sa che fare, alla fine decide di chiamare al telefono, Loriano, il veterinario del paese. Durante questa telefonata vengono fuori tutti i segreti inconfessabili della comunità del paese.

Un lavoro su come elaborare il lutto, la perdita di un affetto caro, sul trovare la forza per andare avanti, accettando le proprie debolezze: “Io non sarò stata una campionessa come madre e come moglie, ma almeno non mi sono mai ingannata.”

Condividi:

Riproduzione riservata ©