Venerdì 23 gennaio, alle 18 da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23, vernissage della mostra di Giorgio Salise “L’orrore disegnato – Viaggio nel cinema horror”. La mostra, che rimarrà visibile fino a venerdì 6 febbraio, è un percorso visivo intenso e suggestivo attraverso l’immaginario del cinema horror, reinterpretato dal segno e dalla sensibilità artistica di Giorgio Salise.

Questa esposizione ci accompagna in un viaggio che attraversa epoche, stili e atmosfere del grande schermo, trasformando immagini iconiche e suggestioni cinematografiche in opere grafiche capaci di evocare paura, tensione, mistero, ma anche fascino e bellezza. L’orrore, qui, non è solo spavento, diventa linguaggio, memoria collettiva, racconto visivo.

Il lavoro di Giorgio Salise si distingue per la capacità di sintetizzare l’essenza dei film horror, andando oltre la semplice citazione. Attraverso il disegno, l’artista rielabora personaggi, scenari e simboli, restituendoci una visione personale e profonda, che dialoga con la storia del cinema e con l’immaginario di chi lo ha amato e vissuto.

“L’orrore disegnato” è quindi un omaggio al cinema horror, ma anche un invito a guardarlo con occhi diversi: non solo come genere, ma come forma d’arte capace di riflettere le paure, i sogni e le ossessioni di ogni epoca.

Giorgio Salesi, disegna fin da quando andavo alle medie. È un autodidatta con la forte passione per i libri, il cinema, i fumetti e molto altro. Per lui disegnare è sempre stata una terapia; un modo per esprimere quel potenziale nascosto, che nella vita di tutti i giorni, a causa della sua indole, non riusciva a tirare fuori. I visitatori sono invitati a prendere il tempo necessario per osservare le opere, lasciandosi guidare dalle immagini e dall’autore, e, perché no, ritrovare frammenti di film, emozioni e ricordi personali.

INFO: Symphony piazza Cavour, 23, 0586 1754832 – 37111449537 – [email protected]

