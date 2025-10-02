L’Ottobrata di Montenero torna con la 3ª edizione: tra tradizione, arte e comunità

Domenica 5 ottobre un appuntamento che unisce fede, arte e convivialità, nato per riportare al presente un rito antico dei livornesi: salire al Santuario della Madonna, patrona della Toscana, il primo lunedì di ottobre

di Giacomo Niccolini

Montenero si veste a festa per la terza edizione dell’Ottobrata, in programma domenica 5 ottobre. Un appuntamento che unisce fede, arte e convivialità, nato per riportare al presente un rito antico dei livornesi: salire al Santuario della Madonna, patrona della Toscana.

Quest’anno l’evento porta con sé una novità molto attesa: i “cuori dell’Ottobrata”, dolci tipici che un tempo i livornesi acquistavano nei negozi lungo la via per Montenero. “Era da tre anni che cercavamo di reintrodurli – ha spiegato Elisabetta Panicucci di Vivi Montenero – e finalmente, grazie ai soci Unicoop Tirreno, li avremo. Recuperiamo così una tradizione cara ai nonni e ai bambini di Livorno”.

Accanto alla riscoperta dei sapori, l’Ottobrata continua a lavorare sul coinvolgimento del quartiere. “Abbiamo distribuito volantini lungo tutta la salita – ha aggiunto Panicucci – per invitare gli abitanti ad aprire finestre, appendere panni rossi e azzurri, i colori del cuore della Madonna”.

Fabrizio Brandi ha ricordato come l’idea sia nata durante la pandemia, con una narrazione di Scenari di Quartiere dedicata a Montenero: “In quel momento difficile abbiamo sentito la necessità di riscoprire la dimensione sacra. La Madonna, madre di tutti, rappresenta accoglienza e pace. Da lì abbiamo costruito un format che unisce sacro e profano, arte e tradizione, in chiave contemporanea». Quest’anno la processione artistica itinerante si svolgerà interamente lungo la salita, senza spettacolo finale sul sagrato, con musica, danza, teatro e arti figurative.

data-end=”2501″>Tra gli artisti, Dimitri Spinoza con la direzione musicale e la Banda dell’Orchestrino, i pittori Bargellini, Pilato e Leonardi con un grande cuore realizzato in materiale riciclato, e Michele Crestacci, che accompagnerà il pubblico nelle varie stazioni con la sua verve di “Cicerone”. Ci sarà anche Nicolò Ximenes, attore clown, che porterà in scena tre personaggi legati alla storia del Santuario. La danzatrice Zoe Notartomaso presenterà invece una coreografia ispirata alle ottobrate del dopoguerra, in collaborazione con la scuola Fly Dance School e con il musicista Riccardo Ienna.

Gli organizzatori confermano lo spirito della festa: “Non è solo un evento – ha sottolineato Brandi – ma un processo di comunità. Gli abitanti iniziano ad aprire terrazze e giardini, il tessuto sociale si coinvolge sempre di più”.

A chiudere la presentazione l’intervento dell’assessore al Turismo e al Commercio, Rocco Garufo, che ha sottolineato: “Qui non c’è il solito mercatino o concertino, ma un’idea vera: recuperare tradizioni storiche e riattualizzarle. L’Ottobrata ha un format stabile, ma ogni anno introduce elementi nuovi. È un lavoro di rete, tra associazioni, artisti, cittadini e amministrazione. Così si costruisce comunità. Qualcosa di bello e fatto davvero bene”.

Il programma della giornata

Ore 16.00 – Ritrovo in piazza delle Carrozze : partenza della processione artistica con musica, teatro, danza e canto.

Ore 17.30 – Arrivo in piazza del Santuario : al tramonto, momento in chiesa e saluto finale.

A seguire – Festa in piazza del Santuario con l’“Aperibotta” in collaborazione con i giovani esercenti de La Madonnina e della Pizzeria da Greg.

Distribuzione del dolce della tradizione, i “Cuori dell’Ottobrata”, grazie al contributo della sezione soci Unicoop Tirreno.

La giornata è organizzata dall’associazione Vivi Montenero con la compartecipazione del Comune di Livorno, il patrocinio della Diocesi di Livorno e di Autolinee Toscane, e il sostegno della Misericordia di Montenero e dei commercianti locali.

Per agevolare la partecipazione, la funicolare sarà gratuita fino alle 20. In caso di pioggia, l’evento si terrà all’interno dell’Aula Mariana.

