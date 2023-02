Love Songs. Musica e bollicine per un San Valentino speciale al Teatro Goldoni

Serata fatta di buona musica e vino di qualità. E' questo quanto offre il Teatro Goldoni per San Valentino con Love Songs. L’evento, che vedrà protagonisti il Coro SpringTime e Monday Girls & Friends, è realizzato con la Scuola Europea Sommelier Livorno, Movimento Turismo del Vino Toscana e Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi (partner dell’iniziativa), Unicoop Tirreno e Cassa di Risparmi di Volterra (sponsor)

Musica e bollicine, ma anche calici e degustazioni per un frizzante San Valentino al Teatro Goldoni (inizio spettacolo ore 21) da vivere in coppia se lo si desidera, ma comunque aperto alla partecipazione di tutti per una serata fatta di canzoni d’amore, per sognare e vivere emozioni in un modo speciale (clicca qui per acquistare il biglietto).

Durante la serata ci sarà modo di degustare dell’ottimo vino grazie ai sommelier che serviranno calici ai presenti sia in platea che nei palchetti.

Un concerto fatto di canzoni d’amore, per vivere e gustare emozioni in un modo nuovo e speciale nel giorno di San Valentino.

Insieme ai due cori livornesi si alterneranno sul palco del Goldoni artisti d’eccezione in splendidi duetti: musicisti, grandi voci soliste e ballerini con cui hanno collaborato negli anni e ben noti al pubblico labronico e non, il tutto all’insegna dell’amore, quello con la A maiuscola. Fra i nomi previsti il fisarmonicista Massimo Signorini, la coreografia della ST Danza di Simona Tocchini, il premio musical Alex Mastromarino, Valeria Iaquinto, i componenti dei Gary Baldi Bros e i Five Live.

Il repertorio della serata vedrà l’amore raccontato da Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Gabbani e Jovanotti, da Phil Collins, Adele, Ed Sheeran e Lady Gaga fino ai grandi gruppi internazionali dai Chicago ai Bon Jovi, ai Duran Duran, U2 e Coldplay, passando per il cinema con Dirty Dancing e The Greatest Showman, l’amore raccontato coi calienti ritmi latini e molto altro ancora che farà battere il cuore non appena si riconosceranno le prime note dei più famosi brani dagli anni 80 a oggi, il tutto in forma corale accompagnati come sempre da pianoforte (Massimiliano Fantolini) e percussioni (Giacomo Cirinei), il tutto arrangiato e diretto da Cristiano Grasso.

