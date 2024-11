Luca Zannotti con Marky Ramone, il leggendario batterista dei Ramones, in un incontro pubblico alla Milano Music Week

Il manager musicale livornese Zannotti, è stato invitato a partecipare a un incontro con Marky Ramone incentrato sul punk come movimento culturale e all’attitudine del do it yourself.

Luca Zannotti venerdì 22 novembre, dividerà il palco nel corso di un incontro pubblico, con Marky Ramone il leggendario batterista dei Ramones alla Milano Music Week, insieme agli artisti internazionali Creme Solaire e Cigno. L’occasione sarà Linecheck una delle principali manifestazioni europee dedicate alla musica, all’innovazione e all’industria musicale, organizzata da Music Innovation Hub, in scena nel corso della Milano Music Week.

La manifestazione si articolerà in conferenze e panel con esperti – oltre millecinquecento da trenta paesi diversi del mondo – con l’obiettivo di alimentare networking internazionale fra addetti ai lavori come manager, produttori etichette discografiche e promoter, artisti etc etc.

Zannotti è l’attuale manager dei CCCP – Fedeli alla Linea, oltre ad essere l’agente europeo di Gary Lucas, il leggendario chitarrista di Captain Beefheart e Jeff Buckley, e dei Planet Funk, la celebre band/collettivo internazionale dell’elettro pop.

Zannotti è stato recentemente premiato per il miglior tour indipendente dell’anno al Mei, per “In Fedeltà alla Linea C’è” il tour che ha sancito il ritorno dei CCCP – Fedeli alla Linea, la band più importante della scena punk italiana di sempre. Per uno dei tour indipendenti più importanti in termini numerici dell’intera storia del rock italiano. “Vivo il mio lavoro come il privilegio di contribuire con idee e una mole infinita di lavoro a questa comunità del rock alla quale sento di appartenere. Una sorellanza e una fratellanza silenziosa estesa al mondo intero, fatta di persone che adorano a tal punto questa musica, da aver lasciato che cambiasse la propria vita”. Aggiunge: “E’ un mestiere bellissimo, ma totalizzante e poco tutelato. In Italia la strada per poter intraprendere questo lavoro è ancora troppo difficile, siamo lontani da un riconoscimento legislativo come lavoratori dello spettacolo, a partire dall’indennità di discontinuità che esiste sulla carta, ma è ancora un miraggio nella realtà.”

“Cosa può insegnarci il punk rock sulla resilienza e l’autoespressione?” Questo il fulcro tematico dell’incontro di Music Innovation Hub: “L’ethos punk fai da te ha senza dubbio plasmato il panorama musicale odierno. Dai metodi di base che hanno alimentato la scena per oltre quattro decenni all’evoluzione del suo suono e messaggio nel mainstream. Per capire cosa ha portato avanti il ​​punk e come continua a ispirare le generazioni future con energia ribelle e visione lungimirante che definiscono ancora lo spirito duraturo del punk rock.” Questo il tema del panel.

Aggiunge Zannotti: “I punk sono i francescani del rock, per purezza, nichilismo, e onestà intellettuale. Ho iniziato a suonare la chitarra con Heroin dei Velvet Underground, la possibilità di accedere a uno strumento in maniera autodidattica ha aperto scenari e ha rivoluzionato la mia vita. La possibilità di avere accesso a quella musica potendola suonare con due accordi, mi dette un’indecifrabile senso di libertà. Poi il contatto con la scena bolognese dei primi anni 2000, dove ho cominciato a lavorare, fino all’incontro con Danny Fields a New York nell’autunno 2019, che del movimento punk è stato uno dei padri – era manager dei Ramones, MC5 e degli Stooges di Iggy – fino al rapporto con Gary Lucas chitarrista di Beefheart, fulcro della scena avant che ho amato di più, provengo da quel mondo, e di quel mondo ce ne è un bisogno assoluto, per contenere questa disgustosa celebrazione della ricchezza. Penso che il mio ruolo col mio lavoro, sia proprio quello di continuare a difendere quei valori, come in un atto di resistenza”.

