Luci accese in Sinagoga in ricordo della Notte dei Cristalli

Nel fare memoria di ciò, domani notte la Sinagoga di Livorno, come migliaia di altre nel mondo, terrà accese le proprie luci in ricordo delle luci che vennero spente a suo tempo

Nella notte tra il 9 e il 10 novembre 1938 utilizzando come pretesto l’assassinio, da parte di un giovane esule ebreo, del diplomatico della Germania nazista Ernst von Bath, il regime hitleriano scatenò in tutta la Germania la propria furia contro i luoghi ebraici.

Quella tragica notte è nota alla storia come “Notte dei Cristalli” (Kistallnacht): quasi duecento persone vennero trucidate e furono attaccati e distrutti migliaia di luoghi ebraici, tra Sinagoghe, uffici, negozi e case. Circa 30.000 ebrei vennero poi avviati verso i campi di sterminio.

