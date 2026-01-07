Luci del Varietà. Al teatro Marchionneschi di Guardistallo torna la Combriccola Livornese

Torna domenica 11 gennaio alle ore 17, dopo tanti anni di successi, La Combriccola Livornese al Teatro Marchionneschi di Guardistallo con lo spettacolo brillante “Luci del Varietà”

Si tratta di un varietà spettacolare, composto da scenette che affondano le radici nell’Avanspettacolo, genere teatrale comico sviluppatosi in Italia tra gli anni Trenta e Cinquanta. Nato come evoluzione del Varietà tradizionale, l’Avanspettacolo fu pensato per accompagnare la trasformazione dei teatri in sale cinematografiche, offrendo al pubblico brevi esibizioni capaci di intrattenere gli spettatori in attesa della proiezione del film.

Questo genere rappresentò un vero e proprio trampolino di lancio per numerosi protagonisti della scena teatrale e cinematografica italiana, tra cui Franca Valeri, Sandra Mondaini, Raimondo Vianello e Walter Chiari.

Lo spettacolo non si limita però all’Avanspettacolo: il pubblico potrà assistere anche a scenette tratte da celebri trasmissioni televisive del sabato sera come “1, 2, 3”, “Senza Rete”, “Canzonissima” e “Studio Uno”, oltre a momenti di irresistibile vernacolo livornese, scritti dagli stessi autori della Combriccola.

In scena il grande e intramontabile Aldo Corsi, comico e “maschera” livornese tra le più amate del repertorio vernacolare labronico, affiancato da Elisabetta Macchia, attrice brillante e autrice dello spettacolo, Annarosa Bechelli, apprezzata caratterista, e Franco Bocci, profondo conoscitore ed estimatore di questo genere teatrale.

La regia è firmata da Elisabetta Macchia e Franco Bocci.

Un ringraziamento va alla Pro Loco di Guardistallo, all’associazione Piccola Parigi e al Comune di Guardistallo per la collaborazione alla realizzazione dello spettacolo.

Biglietti:

Posto unico: 10 euro intero – 8 euro ridotto

Prenotazioni: 324 9587563

I biglietti saranno disponibili anche un’ora prima dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro Marchionneschi, in via Palestro a Guardistallo.

