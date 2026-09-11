Lucia Bova al Mascagni: tre appuntamenti dedicati all’arpa tra formazione, ricerca e musica elettronica

Una masterclass, la presentazione del volume “L’arpa moderna” e concerto con il M° Fabio De Sanctis De Benedictis: il Conservatorio Mascagni propone a settembre un percorso dedicato allo strumento e alle sue possibilità espressive

Tre appuntamenti, un unico filo conduttore: l’arpa e la sua capacità di dialogare con la composizione contemporanea e le nuove tecnologie. È quello che propone il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno con la presenza della docente e arpista Lucia Bova, protagonista nei prossimi giorni di una masterclass, della presentazione del suo volume L’arpa moderna e di un concerto nell’ambito della XIV edizione di Suoni Inauditi.

Il primo appuntamento, che si svilupperà tra il 14 e il 16 settembre prossimi, è la masterclass di composizione per arpa, dedicata alle possibilità dello strumento e al rapporto tra compositore e interprete. Un’occasione di approfondimento rivolta agli studenti, per affrontare direttamente le caratteristiche tecniche ed espressive dell’arpa e le possibilità che queste offrono alla scrittura musicale.

Martedì 15 settembre alle ore 18, all’Auditorium Cesare Chiti, Lucia Bova sarà invece protagonista del “Concerto per arpa ed elettronica”, sesto appuntamento di Suoni Inauditi XIV, rassegna curata artisticamente da Fabio De Sanctis De Benedictis e Pietro Bittolo Bon. Al suo fianco, lo stesso De Sanctis De Benedictis al computer e all’elettronica, in un programma che attraversa opere di Toru Takemitsu, Kaija Saariaho, Åke Parmerud, Shai Cohen, James Dashow e Shih-Wei Lo. Il concerto proporrà un viaggio nel rapporto tra suono acustico ed elaborazione elettronica, con Things Hoped For, Things Unseen di Shih-Wei Lo in prima esecuzione italiana.

Il concerto, inserito nella rassegna “Suoni Inauditi” sostenuta anche da Unicoop Firenze, è realizzato nell’ambito del progetto Pro-Ben ed è a ingresso libero.

Il percorso proseguirà mercoledì 16 settembre alle ore 15, sempre all’Auditorium Cesare Chiti, con la presentazione del libro L’arpa moderna, nell’ambito di “Risonanze. Incontri d’autore al Mascagni”, rassegna dedicata alla presentazione di libri e album musicali. Il volume nasce dall’esigenza di comprendere la “voce” dell’arpa attraverso il repertorio, le caratteristiche organologiche e strutturali dello strumento, l’azione fisica necessaria a produrre il suono e i relativi risultati acustici.

I tre appuntamenti compongono così un percorso che mette al centro non soltanto l’arpa come strumento musicale, ma anche la necessità di conoscerne in profondità la natura per esplorarne nuove possibilità nella composizione e nell’interpretazione. Un approccio pienamente coerente con la vocazione del Mascagni alla formazione e alla ricerca sui linguaggi musicali contemporanei.

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