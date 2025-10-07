Luigi Quarta: tessiture di colore alla Melograno Art Gallery

Luigi Quarta porta avanti una ricerca personale e coerente, che lo ha condotto da un primo periodo figurativo, elegante e già dotato di una spiccata sensibilità cromatica, fino a un linguaggio astratto maturo, riconoscibile e del tutto originale. Le prime opere, realizzate a spatola, lasciavano intravedere un’attenzione particolare al colore e alla forma, con tocchi raffinati che non potevano lasciare indifferenti. Da quella base si è sviluppato un percorso che non ha mai rinnegato il legame con la realtà, ma che lo ha trasposto in una visione simbolica e stratificata, fatta di materia, tessuti, cuciture e pittura.

La cifra che oggi, e da gran tempo, caratterizza l’artista è la creazione di composizioni costruite su frammenti di stoffe cucite e sovrapposte, vere e proprie tessiture visibili che diventano parte integrante dell’opera. Le cuciture, spesso larghe e materiche, assumono il valore di ferite antiche ricomposte, di punti di unione tra pensieri diversi, di segni che non dividono ma che al contrario ricuciono, rammendano, ricompongono. Nessun muro, dunque, ma solo ponti sospesi che collegano visioni, esperienze e memorie.

Su questa trama, Quarta riversa grandi quantità di colore, stendendolo con generosità, lasciando che la materia pittorica dialoghi con la stoffa, che la impregni e la trasformi. Gli assemblaggi di stoffe e tonalità, a prima vista quasi casuali, rivelano invece un equilibrio attentamente costruito. Ogni elemento trova la sua collocazione in un insieme che, nella complessità, riesce a mantenere armonia e ritmo.

A un primo sguardo lo spettatore è colpito dall’impatto cromatico e dalla potenza materica. Ma osservando più a lungo, emergono tracce di racconto: percorsi tortuosi, mari inquieti, calme distese dorate, notti luminose, fiori che sbocciano fra le rocce, cieli azzurri appena accennati che promettono serenità. È un linguaggio che alterna contrasti e delicatezze, energia e contemplazione, sempre con un’intensità che non lascia indifferenti.

Quarta riesce così a trasformare frammenti di stoffa e colore in metafore della vita: cuciture che sanano, ponti che uniscono, frammenti che si ricompongono in un tutto coerente. L’opera diventa allora non solo espressione estetica, ma riflessione sul mondo e sulla condizione umana, capace di toccare corde profonde con immediatezza e forza evocativa.

IL CATALOGO

Luigi Quarta – Tessiture di colore

La mostra è aperta fino a mercoledì 15 ottobre alle ore 12.30

Melograno Art Gallery, via Marradi 62/68 – Livorno

Orari di apertura:

10.00 – 12.30 e 16.00 – 20.00

Domenica e festivi: 10.00 – 12.30 e 17.00 – 20.00

Chiuso il lunedì mattina.

[email protected]

