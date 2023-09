Lunedì 11 settembre nuovo appuntamento con A che libro giochiamo?

Proseguono gli appuntamenti dedicati all’ animazione alla lettura per bambini e genitori presso la Biblioteca dei Ragazzi previsti nel programma A che libro giochiamo? Promossi da Comune di Livorno in collaborazione con coop.Itinera. Lunedì 11 settembre alle 17.30 Caccia al tesoro tra i libri un percorso di lettura ad alta voce ed attività ludica alla scoperta della biblioteca. Partendo dalla lettura della storia di “Orso buco” di Nicola Grossi in cui si narra la storia di Orso che si è perso e non trova più la sua tana, andremo alla ricerca degli animali protagonisti del libro curiosando tra gli scaffali della biblioteca e del parco intorno. Obiettivo del progetto è quello di far entrare il libro nell’universo affettivo dei bambini, comunicare loro il piacere dell’ascolto, insegnare loro a rielaborare e far propria una storia, entrarci dentro con le proprie emozioni, modificarla e cambiarla anche attraverso la propria fantasia.

All’incontro può partecipare un adulto+ un bambino/a 4-5 anni.

Costo: 5 euro per ogni partecipante (1 adulto+ 1 bambino)

Per informazioni e prenotazione (anticipata)

Biblioteca dei ragazzi Villa Fabbricotti tel 0586/824524 da lunedì a sabato ore 9.00-12.00 oppure inviare una mail a [email protected]

Condividi: